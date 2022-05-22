وزير الإنتاج الحربى يبحث مستجدات إنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، حيث افتتح عددا من الملاعب، وقام بزيارة مركز المعلومات والمكتبة الإلكترونية ومعمل الأبحاث بالأكاديمية.





وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف مشروع الجامعة الأهلية المخطط قيام الوزارة بإقامتها تحت اسم "الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا" والتى ستكون إضافة جديدة لخطة الدولة للرقى بمنظومة التعليم العالى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لها، حيث تم استعراض دراسة الجدوى والرسومات الهندسية والكليات والبرامج والتزامات فريق العمل والوزارة.

وخلال التفقد شدد الوزير على اهتمام وزارة الإنتاج الحربى بتطوير منظومة التعليم بمصر وسعيها لربط التعليم والبحث العلمى بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها وذلك من منطلق إيمانها بأهمية ذلك للمساهمة فى نهضة الوطن.

وأشار الوزير إلى أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً وتشرف عليها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتستهدف تخريج مهندسين أكفاء فى المجالات الهندسية الحديثة التى يحتاجها سوق العمل، مضيفاً أن الأكاديمية تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس كما توجد بها معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أنه يتم الحرص على التدريب العملى لطلبة الأكاديمية فى الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى بهدف صقل المهارات العملية لهم ليصبحوا مواكبين لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وليصبحوا جاهزون لخوض غمار سوق العمل فور تخرجهم متسلحين بالمهارات والقدرات التى تمكنهم من تطوير أفكارهم ووضع وتنفيذ مشروعات وتكوين فرق عمل بمهارات وإمكانيات تتناسب مع أفكارهم وقدراتهم العلمية والعملية وتأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، لافتاً إلى أنه بخلاف الأنشطة التعليمية والبحث العلمى تمارس الأكاديمية دوراً رائداً فى الرعاية الاجتماعية لطلابها والمجتمع المحلى، وتدعم الأكاديمية الطلبة أصحاب الهوايات الخاصة (ثقافية، رياضية، اجتماعية) وترعاهم رعايةً كاملة.

وقد رافق وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال التفقد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزيـة لمكتـب الوزيـر، والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير، والمهندس محمد خالد زقزوق مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية، والدكتور مهندس أحمد عبد النظير مستشار الوزير، والدكتورة عايدة الصبان مستشار الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.