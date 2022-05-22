انت الان تتابع تفاصيل خبر مي العيدان عن شجار غادة ابراهيم وإلهام شاهين في جنازة سمير صبري: "شئ عيب ومخزي" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 صباحاً - محمد السيد - /699158/مي-العيدان-عن-شجار-غادة-ابراهيم-وإلهام-شاهين-في-جنازة-سمير-صبري-شئ-عيب-ومخزي

علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان على المشاجرة التي نشبت بين الفنانة إلهام شاهين والفنانة غادة ابراهيم، مؤكدة انه شيء مغزي ولابد أن يحاسب الثنائي على فعلتهما السوقية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق مي العيدان على خلاف الهام شاهين وغادة ابراهيم

كتبت مي العيدان عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “من العيب والمخزي ما حدث اليوم في جنازة الفنان الكبير سمير صبري بين إلهام شاهين وغادة إبراهيم، حيث منعتها إلهام شاهين من الصعود إلى الباص التي خصصته نقابة الممثلين بمصر للفنانين للسفر لمرافقة جثمان الفقيد سمير صبري من القاهرة إلى الإسكندرية، بسطت إلهام شاهين سيطرتها الكاملة عليها وكأنها من استأجرت الباص على نفقتها ورفضت صعود غادة إبراهيم، فاليكن بينهن خلافات شخصية من سنوات، ولكن واجب الموت والعزاء مفروض أن ينهي أي خلاف”.

مي العيدان: لو كان سمير صبري حيا لبكى من شدة القهر

وتابعت مهاجمة موقف أشرف زكي: “ بدل أن يتدخل نقيب الممثلين أشرف زكي وينهي سيطرة إلهام على باص، تحويل غادة إبراهيم إلى التحقيق ووقف عضويتها، الحق يقول إن يتم عقاب الاثنتين لأن الاثنتين أخطأتا وكان أسلوبهما بمنتهى السوقية.. أعتقد لو سمير صبري كان حيًا رأي ما حدث في جنازته لكان بكى من شدة القهر.. رحمك الله يا سمير صبري”.

الهام شاهين تدافع عن نفسها

وكانت قد علقت الهام شاهين عن المشاجرة التي حدثت في جنازة الفنان سمير صبري، فقالت: “محضرتش خناقة ومعرفش عنها حاجة ومعرفش إن فيه باص وركبت مع ليلى علوي العربية وهناك مزايدات كثيرة وأي حد عايز يلفت النظر يجيب اسم إلهام شاهين في جملة مفيدة”.

احالة غادة ابراهيم للتحقيق

هذا وقررت نقابة المهن التمثيلية وقف الفنانة غادة إبراهيم عن العمل وتحويلها للتحقيق بسبب ما بدر منها من إساءة في جنازة الفنان الراحل سمير صبري التي أقيمت اليوم السبت في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، فقالت: “قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف السيدة غادة إبراهيم عن العمل، وتحويلها إلى لجنة التحقيق للنظر فيما بدر منها من مخالفات”.