مي كساب بعد خضوعها لعملية المرارة: “شكرًا من قلبي لـ أهل جوزي اللي دايمًا شايلني"

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 صباحاً - محمد السيد - /699157/مي-كساب-بعد-خضوعها-لعملية-المرارة-شكرا-من-قلبي-لـ-أهل-جوزي-اللي-دايما-شايلني

خضعت الفنانة مي كساب مسا أمس السبت لعملية جراحية في المرارة، وفي أول تعليق لها بعد تحسن حرصت على توجيه رسالة لزوجها وأهله ولجمهورها الحبيب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من مي كساب بعد خضوعها لعملية جراحية

كتبت مي كساب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “شكرًا من قلبي لكل حد سأل عليا ودعالي.. عملت عملية المرارة امبارح بسلام وستر من الله.. شكرًا من قلبي أهلي وأهل جوزي اللي دايمًا شايلني.. شكرًا أصحابي وزملائي.. شكرًا جمهوري الكريم.. ربنا يحفظكم جميعًا من كل شر، وألف حمد وشكر ليك لله حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه”.

مي كساب تعلن خضوعها لعملية جراحية

هذا وأعلنت الفنانة مي كساب خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا وجاء ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي، وحرصت أن تطمئن جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، فكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “دعواتكم ربنا يتم شفائي على خير.. عملت عملية المرارة.. والحمدلله أنا بخير”.

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ووجه زوجها مطرب المهرجانات أوكا رسالة دعم لها بعد العملية الجراحية التي أجرتها ونشر صورتها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق على الصورة قائلًا: “ألف سلامة عليكي يا حبيبة قلبي.. يا كل حاجة في حياتي وربنا يقومك بالسلامة”.

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أخر أعمال الفنانة مي كساب

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب كانت مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل أحلام سعيدة الذي عرضه عبر شاشة قناة on الفضائية طوال شهر رمضان، وشارك الفنانة مي كساب في بطولة مسلسل أحلام سعيدة الذي عرض في رمضان 2022، وحققت به نجاحا كبيرًا، كلا من يسرا وشيماء سيف وغادة عادل وهشام إسماعيل وآخرين من النجوم.