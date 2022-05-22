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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 صباحاً - محمد السيد - /699156/وزير-الدولة-للإنتاج-الحربي-يتفقد-الأكاديمية-المصرية-للهندسة-والتكنولوجيا-المتقدمة

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، صباح اليوم الأحد، الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة، حيث افتتح عدد من الملاعب، كما قام بزيارة مركز المعلومات والمكتبة الإلكترونية ومعمل الأبحاث بالأكاديمية.

دوت الخليج

الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف مشروع الجامعة الأهلية المخطط قيام الوزارة بإقامتها تحت اسم "الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا"، والتي ستكون إضافة جديدة لخطة الدولة للرقي بمنظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لها، حيث تم استعراض دراسة الجدوى والرسومات الهندسية والكليات والبرامج والتزامات فريق العمل والوزارة.

اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتطوير منظومة التعليم بمصر

وشدد الوزير على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتطوير منظومة التعليم بمصر، وسعيها لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية ذلك للمساهمة في نهضة الوطن.

كما لفت إلى أن الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً وتشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتستهدف تخريج مهندسين أكفاء في المجالات الهندسية الحديثة التي يحتاجها سوق العمل، مضيفاً أن الأكاديمية تضم صفوة متميزة من أعضاء هيئة التدريس كما توجد بها معامل تخصصية مجهزة بأحدث التجهيزات الإلكترونية وأعلى مستوى من التكنولوجيا الحديثة.

حرص الوزارة على الاهتمام بالتدريب العملي لطلبة الأكاديمية

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، على حرص الوزارة على الاهتمام بالتدريب العملي لطلبة الأكاديمية في الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي؛ لصقل المهارات العملية لهم ليصبحوا مواكبين لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وليصبحوا جاهزون لخوض غمار سوق العمل فور تخرجهم متسلحين بالمهارات والقدرات التى تمكنهم من تطوير أفكارهم ووضع وتنفيذ مشروعات وتكوين فرق عمل بمهارات وإمكانيات تتناسب مع أفكارهم وقدراتهم العلمية والعملية وتأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، لافتاً إلى أنه بخلاف الأنشطة التعليمية والبحث العلمى تمارس الأكاديمية دوراً رائداً فى الرعاية الاجتماعية لطلابها والمجتمع المحلي، وتدعم الأكاديمية الطلبة أصحاب الهوايات الخاصة (ثقافية، رياضية، اجتماعية) وترعاهم رعايةً كاملة.

ورافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال التفقد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزيـة لمكتـب الوزيـر، والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير، والمهندس محمد خالد زقزوق مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية، والدكتور مهندس أحمد عبد النظير مستشار الوزير، والدكتورة عايدة الصبان مستشار الوزير، والسيد محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.