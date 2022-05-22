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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 صباحاً - محمد السيد - /699153/الصحة-إطلاق-4-قوافل-طبية-بالمحافظات-اليوم

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، 4 قوافل طبية للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، تحت شعار «100 مليون صحة».

دوت الخليج

القوافل الطبية بالمحافظات

وأوضحت وزارة الصحة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إطلاق 4 قوافل طبية بمحافظات «الإسكندرية - الوادي الجديد - البحر الأحمر - أسوان»، لتقدين خدماتها الطبية للمواطنين بالمجان، في عدة تخصصات طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتي تستهدف الوصول إلى القرى والمناطق النائية والتي تعاني من نقص الخدمات الطبية والعلاج.

التخصصات الطبية بالقوافل

تضم قوافل الصحة الطبية، كافة التخصصات من «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية»، كما تضم صيدلية خاصة بها تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أماكن القوافل الطبية في المحافظات

وتطلق الوزارة قوافلها اليوم الأحد 22 مايو 2022 حتى غد الإثنين 23 مايو في 4 محافظات هم:

- الأربعين 4 مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد.

- الوحدة الصحية بـ«أم الحويطات - النصر» مركز سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

- الزهور مركز شرق بمحافظة الإسكندرية.

- الرقبة مركز دراو بمحافظة أسوان.

عيادات المرأة الآمنة

كما توفر وزارة الصحة والسكان، عيادات المرأى الآمنة، بمركز طبي أهالينا بمحافظة القاهرة، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضحت الوزارة أن هذه العيادات توفر مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة تحافظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادات، كذلك الاستفادة من خدمات الدعم الصحي والإرشاد النفسي، بما يساهم في الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع.