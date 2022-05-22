برلماني:«مستقبل مصر» يبرهن على نجاح الحكومة في تأمين احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية 

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 صباحاً - محمد السيد - /699149/برلمانيمستقبل-مصر-يبرهن-على-نجاح-الحكومة-في-تأمين-احتياطي-استراتيجي-للسلع-الأساسية

أكد الدكتور محمد حسين الحمامي، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي القطاع الزراعي أولوية قصوى، خاصة في ظل التحديات الطارئة نتيجة التغيرات الإقليمية والعالمية، ولذلك توجهت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوسع أفقيًا في المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية من (القمح والذرة وبنجر السكر) وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين باعتبارها قضية أمن قومي.

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محمد الحمامي:«مستقبل مصر» يبرهن على نجاح الحكومة في تأمين احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية

وقال الدكتور محمد الحمامي، في بيان اليوم، إن مشروع مستقبل مصر يُمثل 50% من مساحة الدلتا الجديدة المقررة على مساحة 2.2 مليون فدان، ويهدف إلى لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد، لتقليل فاتورة الاستيراد في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع.

وأضاف الحمامي أن المشروع أثبت نجاح الحكومة في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.

وأشار إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة، وتسهم في توفير مئات الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد، أمس السبت، افتتاح مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة.