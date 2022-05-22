ترتيب الدوري الإسباني موسم 2022/2021

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 صباحاً - محمد السيد - انتهت مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس بالتعادل السلبي دون أهداف لكل فريق، لينهي الفريق الملكي مشواره ب86 نقطة، تربع بهم على عرش صدارة الدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد 86 نقطة

برشلونة 73 نقطة

أتلتيكومدريد 68 نقطة

إشبيلية 67 نقطة

ريال بتيس 65 نقطة

ريال سوسيداد 62 نقطة

فياريال 56 نقطة

أتلتيك بيلباو 55 نقطة

فالنسيا 48 نقطة

أوساسونا 47 نقطة

سلتا فيجو 46 نقطة

رايو فاليكانو 42 نقطة

إسبانيول 41 نقطة

خيتافي 39 نقطة

إلتشيه 39 نقطة

غرناطة 37 نقطة

مايوركا 36 نقطة

قادش 36 نقطة

ليفانتي 35 نقطة

ألافيس 31 نقطة.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.