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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 صباحاً - محمد السيد - /699146/الليلة-ياسمين-علي-تحيي-حفلا-غنائية-على-مسرح-الجمهورية

تستعد المطربة ياسمين علي لإحياء حفل غنائي، وذلك على مسرح الجمهورية اليوم وسط الإجراءات الإحترازية المشددة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يحظى الحفل بإقبال جماهيري كبير.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حفل ياسمين علي بمسرح الجمهورية اليوم وذلك خلال السطور القادمة

حفل ياسمين علي بمسرح الجمهورية

وتقدم ياسمين علي مجموعة من أغانيها الشهيرة التي تلقى استحسان الجمهور ولعل من أبرزها يا بتاع الورد ونقابل ناس وفرصة تغيير والعديد من الأغاني الشهيرة لها.

آخر أعمال ياسمين في التمثيل

ومن الجديربالذكر، أن كانت آخر أعمال ياسمين علي في عالم التمثيل مسرحية خيبتنا مع الفنان محمد صبحي والتي صرحت عنه أنه من علمها التمثيل على الرغم من ذهابها له صفحة بيضاء، مضيفة أنها قابلته في مقابلة تلفزيونية وبعد نهاية الحلقة بحث عنها وطلب منها أداء أغنية أمامه ثم طلب منها التقديم في أستوديو الممثلين لتدخل في مجال التمثيل، فقالت له أنها تقوم بالغناء فقط.

معلومات عن ياسمين علي

ولدت ياسمين علي في 13 يناير 1990 وهي مغنية مصرية، ولِدت في محافظة البحيرة ثم انتقلت إلى مدينة الاسكندرية، تعمل صولست بدار الأوبرا المصرية وممثلة في فرقة الفنان محمد صبحي.

بدأت ظهور علامات الغناء عليها في سن صغير، حين شعرا والداها بموهبتها الفطرية، وألحقوها بقصر ثقافة الحرية، وكانت أول حفلة لها وهي في سن 8 أعوام كانت في افتتاح قصر ثقافة الأنفوشى حتى دخلت معهد الموسيقى العربية لمدة عام واحد. وتوالت الحفلات بعدها بالإسكندرية حينما كانت صغيرة.

وقامت بإحياء العديد من الحفلات، منها العديد من حفلات المدارس، وحفل إحياء ذكرى سيد درويش على مسرح سيد درويش، وحفل ذكرى سيد درويش أمام منزله بكوم الدكة سنة 1996، وحفل مهرجان قصور الثقافة لمسابقة أفضل أغنية للقدس على مسرح البالون بالقاهرة، وحفل غنائي على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي.

وظهرت في يوميات ونيس كممثلة ومغنية، ولها العديد من الأغاني مثل: أغنية الحكاية من كلمات أحمد حسن راؤول، أغنية لاتخني من كلمات الشيخ محمد بن عبود العمودي، أغنية بتتحول من كلمات فوزى إبراهيم.