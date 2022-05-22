 وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال بالبرلمان اليوم..ومناقشات موسعة حول المعاش المبكر

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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 10:47 صباحاً - محمد السيد - /699122/وزيرا-القوى-العاملة-وقطاع-الأعمال-بالبرلمان-اليومومناقشات-موسعة-حول-المعاش-المبكر

تشهد لجان مجلس النواب النوعية اليوم الأحد حضور وزيرا قطاع الأعمال والقوى العاملة بلجنتى الصناعة والقوى العماملة بشأن إشكالية منظومة الغزل والنسيج وإشكاليات المعاش المبكر،كما تناقش 11 لجنة نوعية موازنة العام المالى الجديد فيما تناقش اللجان الأخرى أدوات رقابية مقدمة من الأعضاء بشأن شكاوى المواطنين وإشكالياتهم منها لجنة الزراعة وأيضا التعليم بشأن إهدار المال العام في خلايا طاقة شمسية تم شراؤها بقيمة (4) ملايين جنيه، لسطح مبنى مديرية التربية والتعليم و(11) مبنى من مباني مدارس قنا.

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تشهد لجنة الشئون الإقتصادية نظر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023 الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية وبعض الهيئات والجهات التابعة لها وهى الهيئة العامة للرقابة المالية، معهد الخدمات المالية، الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

وبلجنة العلاقات الخارجية يناقش الأعضاء مناقشة الموازنة المقدمة من وزارة المالية عن وزارة التعاون الدولي للعام المالي 2022/2023، بحضور السادة ممثلي الوزارة، وبلجنة الشئون العربية يواصل الأعضاء استمرار نظر تغييرات المناخ وتأثيرها على الدول العربية واستعدادات مصر لمؤتمر (COP 27) للاستماع إلى آخر مستجدات وزارة الخارجية في هذا الشأن.

بلجنة العلاقات الإفريقية تشهد متابعة خطة عمل وزارة الأوقاف، وما تم إنجازه من توصيات اللجنة في دور الانعقاد السابق فيما يخص الشأن الأفريقي،وبلجنة الدفاع والأمن القومي تشهد مناقشة مشروعا قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لوزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها للعام المالي 2022/2023.

فى لجنة القوى العاملة تشهد مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى اللعاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد بحضور النائب أشرف رشاد الشريف مقدم طلب الإحاطة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ وممثلي بعض الأحزاب.

فى لجنة الصناعة تشهد مناقشات حول دور وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركات الغزل والنسيج لأهميته في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وبلجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشهد مناقشات طلب الإحاطة المقدم من مارسيل سمير، بشأن تسويق منتجات دارسي الجامعات الفنية من خلال المعارض والمنصات الإلكترونية المتاحة من قبل جهاز تنمية المشروعات.

11لجنة نوعية تناقش الموازنة

بلجنة الطاقة والبيئة تشهد مناقشات مشروعا قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 (فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئات التابعة لها):ديوان عام الوزارة.هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

بلجنة الزراعة تشهد المناقشات استكمال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، محمد السيد عوض، أسامة عبدالعاطى، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد مبنى ري السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حفاظاً على حياة المواطنين ، وبلجنة التعليم والبحث العلمي، تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى محمود مصطفى، بشأن إهدار المال العام في خلايا طاقة شمسية تم شراؤها بقيمة (4) ملايين جنيه، لسطح مبنى مديرية التربية والتعليم و(11) مبنى من مباني مدارس قنا،و طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامه أنور المصري، بشأن عدم وجود مبنى لكلية الحقوق جامعة دمنهور أدى إلى انتساب طلاب محافظة البحيرة بجامعات الإسكندرية والغربية والمنوفية، مما ترتب عليه تحمل الطلاب مشقة السفر والتعرض للمخاطر وكذا تحمل أولياء الأمور أعباء مالية، وطلب الإحاطة المقدم من مكرم رضوان، بشأن عدم موافقة رئيس جامعة المنصورة على قبول التخصيص لقطعة أرض مسجلة في سجل (8) أملاك بمجلس مدينة دكرنس داخل الحيز العمراني لصالح جامعة المنصورة لإقامة فرع لكلية الطب البشرى عليها.

فى لجنة الشئون الدينية والأوقاف تشهد مناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب أحمد حتة، بشأن:إحلال وتجديد المعهد الديني الأزهري بقرية بلهاسة التابعة لمركز مغاغة - محافظة المنيا. وإحلال وتجديد المعهد الديني الأزهري الابتدائي بقرية العقلية التابعة لمركز العدوة - محافظة المنيا.

وفى لجنة التضامن تشهد المناقشات استكمال مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، فيما يخص المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وفى لجنة الإعلام والثقافة والآثار تشهد المناقشات مشروعا قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة حيث الهيئة العامة لقصور الثقافة - أكاديمية الفنون - قطاع الفنون التشكيلية - صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا - البيت الفني للموسيقى ودار الأوبرا دار الكتب والوثائق القومية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - المركز القومي لثقافة الطفل - صندوق التنمية الثقافية - الديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة - الأمانات الفنية للمجلس - مكتب وزير الثقافة.

وفى لجنةالسياحة والطيران المدني، يناقش الأعضاء مشروعا الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص وزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وبلجنة الشئون الصحية يناقش الأعضاء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد العقاطي، بشأن فصل إدارة التأمين الصحي لمحافظة الوادي الجديد عن محافظة أسيوط، وحمدي محمد حسن، بشأن فصل إدارة التأمين الصحي لمحافظة الوادي الجديد عن محافظة أسيوط، ونشوي الشريف، بشأن إعادة تشغيل مبني مركز طب الاسرة ببني محميات بأبنوب بمحافظة أسيوط، والنائبة سناء السعيد، بشأن عدم استكمال بناء وإحلال وتجديد الوحدات الصحية بعد إخلائها من العاملين بها بمدينة ساحل سليم - محافظة أسيوط ونقص عدد الأطباء بتخصصات مختلفة بمستشفى ساحل سليم - محافظة أسيوط.

وبلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يناقش الأعضاء مشروعا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة للعام المالي 2022/2023 للجهات الآتية:(هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وبلجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير تشهد المناقشات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الموقع بتاريخي 4/1/2022 و5/1/2022.، وأيضا مشروعا قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وذلك للجهات التالية:هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.ديوان عام المجتمعات العمرانية الجديدة.ديوان عام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال بالبرلمان اليوم..ومناقشات موسعة حول المعاش المبكر

بلجنة الإدارة المحلية، تشهد استمرار مناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، لديوان عام وزارة التنمية المحلية مشروعا قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، لدواوين عموم المحافظات.

والشباب والرياضة تشهد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2022/2023 للمجلس القومي للشباب.