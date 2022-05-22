وزير الرى: بدء تنفيذ الجسات التأكيدية بموقع مشروع قناطر ديروط الجديدة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم البدء فى تنفيذ الجسات التأكيدية بموقع مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، والذى يهدف لتحسين أعمال الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى خمس محافظات هى: أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الرى مع المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع القناطر الكبرى والخزانات، لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتأهيل وإحلال منشآت الرى القديمة، وموقف المشروعات الجارى تنفيذها لتحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور عبدالعاطى إن هذا المشروع يأتى استكمالا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، حيث تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الذهب.

وأوضح أن هذا المشروع الكبير يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تنفذها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها بتكلفة تصل إلى حوالى 526 مليون جنيه منذ عام 2016 وحتى عام 2021، بالإضافة لإدراج مبلغ 320 مليون جنيه لأعمال الصيانة للعام الحالى 2022.

وأوضح الوزير أن من أبرز الأعمال الجارى تنفيذها فى مجال صيانة القناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل، مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى، وعملية تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد، كما تم عمل رفع مساحى لمناسيب الفرش خلف عدد من القناطر، كما أن الوزارة حاليا بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل والتى من المتوقع الإنتهاء منها خلال العام المالى بعد القادم، كما يجرى دراسة تقييم كفاءة سد ومفيض دمياط من الناحية الإنشائية.

وأشار إلى أنه فى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، يتم تنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، كما أنه جارى تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم تشغيله بالفعل.