«البحوث الفلكية» يعلن موعد ميلاد هلال ذى القعدة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال ذو القعدة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنين 29 من شوال 1443هـ الموافق 30 مايو 2022م (يوم الرؤية).

وأشار القاضى إلى أن الهلال الجديد سوف يبقى فى سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، بينما يبقى فى القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس يوم الإثنين 30 مايو 2022م (يوم الرؤية)، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدة تتراوح بين (8 - 12 دقيقة).

ويبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (4 – 18 دقيقة)، ماعدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا الذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمر فى كوالالمبور قبل غروب الشمس بخمس دقائق، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.

وبذلك تكون غرة شهر ذو القعـدة 1443 هـ فلكيا يوم الثلاثاء 31/ 5/ 2022.