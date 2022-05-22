سفير فرنسا بالقاهرة يشيد بالتعاون العلمى والتعليمى بين بلاده ومصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير الفرنسى فى حفل التخرج السنوى لبرامج الدراسات العليا بجامعة "إسلسكا (ESLSCA) مصر"، والذى أقيم بمسرح الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة الليلة الماضية.

وذكرت جامعة إسلسكا مصر - فى بيان صحفى - أن السفير أثنى على تجربة جامعة اسلسكا مصر فى تقديم برامج إدارة الأعمال عبر 25 عاما، موجها التهنئة للخريجين.

وشارك فى حفل التخرج الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا مصر، والدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء الجامعة، وفرنسواز كروز المدير الأكاديمى لجامعة اسلسكا باريس، والدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقام الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة "اسلسكا" ومؤسس جامعة اسلسكا مصر بتكريم السفير الفرنسى ومنحه درع الجامعة له.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا مصر فى بداية كلمتها الشكر للمؤسسين الرواد أصحاب الحلم والرؤية على الجهد الجبار الذى قاموا ببذله فى سبيل تأسيس هذا الصرح المنيف "جامعة إسلسكا" كأول فرع لجامعة أوروبية داخل مصر السفير عبد الحليم بدوى و الدكتور على المليجى.

وأكدت أن الرحلة لم تكن سهلة بل كانت شديدة الصعوبة.. ولكن ظلت الرؤية واضحة والبوصلة موجهة تجاه النجاح وتحويل الحلم إلى حقيقة واليوم بعد مرور ما يزيد عن 30 عاماً قد تخرج ما يزيد عن 7000 خريج من برنامج ماجستير إدارة الأعمال وما يزيد عن 28 من حملة دكتوراه إدارة الأعمال، ونحن على مشارف تخرج الدفعة الأولى من بكالوريوس كلية إدارة الأعمال وإطلاق كليات جديدة، وأضافت أن جامعات الجيل الخامس تعد جزءا لا يتجزأ من اقتصاد المعرفة العالمى.

وأوضحت أن دور الجامعات من خلال كافة منسوبيها، أساتذة وطلاب وإداريين، هو المساهمة فى حل مشاكل المجتمع وتحسين حالة الأوطان تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى أن الجامعات مسئولة عن تحديث البنية البشرية والاستثمار فى العقول وخلق رأس مال بشرى مبدع من خلال الالتزام بالتعليم الإدارى المسئول والتركيز على الجودة التعليمية والابتعاد عن التعليم الذى يقوم على الحفظ والتلقين، والاعتماد على التكنولوجيا التى تمنح البشر فرصاً جديدة ليصبحوا رواد أعمال فى هذا العالم الدينمكى الرقمى.

وتم خلال الاحتفال الاعلان عن تخريج دفعة جديدة من طلبة الماجستير والدكتوراه فى إدارة الأعمال بالجامعة والذين يبلغ عددهم 452.

وتأسست جامعة "اسلسكا" فى عام 1949 فى باريس- فرنسا، ولديها 5 أفرع رئيسية فى المواقع الأكثر تأثيرا فى العالم، وتم تخريج أكثر من 18,000 طالب حتى اليوم من جميع أنحاء العالم، كما أسست "إسلسكا" أول مكتب تمثيل لها فى أفريقيا والشرق الأوسط عام 1997 بمصر.

وبدأت مجهودات جامعة إسلسكا فى تدريب موظفى الجهاز الإدارى للدولة منذ عام 2015، وتم تتويج هذه المجهودات بعد صدور قرار رئيس الجمهورية فى 2018 بالموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة «إسلسكا مصر» الموقع بين وزارة التعليم العالى فى جمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية (إسلسكا ــ فرنسا).