البيئة: مصر تسعى إلى تقديم نموذج واقعى للعالم لمواجهة آثار تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين على التواصل المستمر بين الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم COP27 والرئاسة البريطانية لمؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، مشيرة للاجتماع الأخير بين السفير سامح شكرى رئيس مؤتمر المناخ COP27 وألوك شارما رئيس مؤتمر جلاسكو COP26 ووزراء البيئة، لبحث آليات دفع العمل المناخى، والبناء على ما تحقق فى مؤتمر جلاسكو وما نطمح للخروج به من مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وأهمية استكمال العمل على مخرجين هامين لمؤتمر جلاسكو للمناخ COP26، وهما الإعداد للهدف العالمى للتكيف، بدء مناقشات الهدف الجمعى الجديد لتمويل المناخ.

أوضحت وزيرة البيئة أن مصر تسعى خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 إلى تقديم نموذج واقعى للعالم لإمكانية مواجهة آثار تغير المناخ يمكن تكراره والبناء عليه، من خلال تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر إلى مدينة خضراء، سواء بالتحول إلى النقل الكهربى، ومساعدة الفنادق فى الحصول على النجمة الخضراء، ونشر العمل بوحدات الطاقة الشمسية داخل الفنادق بتيسير الشراكة مع القطاع الخاص والبنوك، وتغيير نظام إدارة المخلفات.

وأضافت الوزيرة أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ سيحرص على دفع عملية صياغة التعهدات التى أطلقتها الدول المتقدمة فى مؤتمر جلاسكو للمناخ، على مستوى القادة والتمثيل رفيع المستوى من وزراء ومسئولين، وتسليط الضوء على المدخل الربحى من تضمين القطاع الخاص كشريك فى تمويل المناخ، وتوفير الحوافز التمويلية الجاذبة.

كما أكدت وزيرة البيئة أن الحاجة الملحة لدفع العمل المناخى العالمى جعلت مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 مؤتمرا للتنفيذ، خاصة مع إنهاء كتاب قواعد باريس، مما يتطلب التركيز على مجموعة من الرسائل الهامة، ومنها ضرورة إجراء حوار شامل يضم جميع الأطراف من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى وشباب ومرأة والمجتمعات الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، وضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى خلق التزامات حقيقية تلبى مطالب التصدى لآثار تغير المناخ، والتحرك العاجل بالبدء الفورى فى التنفيذ من خلال تقديم قصص النجاح المختلفة، وخاصة قصص نجاح المجتمعات الهشة والأكثر تأثرا بتغير المناخ فى التكيف مع تلك الآثار خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، لتكرارها والبناء عليها.

ولفتت وزيرة البيئة إلى إطلاق مصر مؤخرا للاستراتيجية الوطنية لتغيرالمناخ 2050، والتى تعد إطار شامل يتناول إلى جانب اجراءات التخفيف والتكيف، حوكمة المناخ والأدوار والمسئوليات، والبنية التحتية لنظم تمويل المناخ، ودور العلم والتكنولوجيا، فى ظل مسار الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأسواق الناشئة.

واختتمت وزيرة البيئة كلمتها بالتأكيد على حرص مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 على دفع أجندة العمل المناخى، والانتقال الفورى لإجراءات التكيف والتخفيف بقدر متوازن، بما يحقق آمال وطموحات جميع الدول.