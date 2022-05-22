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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /699151/آمال-رزق-الله-مستقبل-مصر-خطوة-استباقية-لمواجهة-التحديات-الطارئة-التى-نتجت-عن-التغيرات-الاقليمية-والعالمية-فى-ظل-اعتمادنا-الاستيراد

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع مستقبل مصر الزراعي، مؤكدة أن قطاع الزراعة في مصر يشهد طفرة كبيرة بفضل جهود القيادة السياسية، بجانب دعم الفلاح المصري، وذلك باعتباره عاملًا رئيسيًا في تحقيق الإنتاجية الزراعية التي تنشدها الدولة حاليا.

دوت الخليج

آمال رزق الله: مستقبل مصر خطوة استباقية لمواجهة التحديات الطارئة

وأضافت رزق الله، أن هناك تطور كبير وملحوظ في المشروعات الزراعية خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر استخدام منظومة الري الحديث، وتقليل استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها، وترشيدها عبر مشاريع الري الحديث وتبطين الترع وغيرها.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن افتتاح هذا المشروع جاء في توقيت في غاية الأهمية، نظرا للظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع دول العالم، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتطرق كل أبواب التنمية وأنها تدرك الأولويات وحجم التحديات.

وأوضحت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الهدف الرئيسي لمشروع مستقبل مصر الزراعي، وهو توفير المنتج الزراعي المطلوب وتقليل فاتورة الاستيراد، منوهه بوقوف الدولة وراء المشروع رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وتأكيد الرئيس السيسي أن استصلاح مليون فدان، يتكلف نحو 250 مليار جنيه وهو مبلغ هائل.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى،، قد شهد افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، حيث أعلن مدير المشروع، إٕن توجيهات الرئيس السيسي كانت فى التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشاريع الزراعية، ويساهم في إنتاج كل المشاريع التي تحتاج إلى بلادنا