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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /699143/النقاب-مزعج-وأداور-الإغراء-هادفة-أبرز-15-تصريح-جريء-لـ-إلهام-شاهين

تعد الفنانة إلهام شاهين من أكثر الفنانين جراءة في الوسط الفني، فهي تعبر عن رأيها بصراحة وبموضوعية دون التخوف من الانتقادات العريمة التي من المقرر أن تواجهها أو الهجوم الشرس التي تتعرض له يوميا، وفي ذلك الإطار ينشر لكم دوت الخليج أبرز تصريحات إلهام شاهين الجريئة

15 تصريح جريء لـ إلهام شاهين

- التبرع بالأعضاء مش حرام ويعتبر صدقة جارية.

- النقاب مزعج وبُيخنق.

- مش ندمانة إني أجهضت أطفال عشان التمثيل.

- كل أدواري هادفة حتى أدوار الإغراء.

- اللي بيرفض المشاهد الساخنة في السينما المفروض ميشتغلش.

--الزواج المدني حرية شخصية وأنا مش ضده.

- مش ممكن اتجوز واحد أصغر مني بس ممكن أقع على بوزي وأحبه.

_ فترة حكم الإخوان كانت أيام سودة.

_ مجلس الشعب في كذا حد فيهم مركز معايا.

_ مسرحية المومس الفاضلة مش ندمانة عليها، والكلمة دي كانت في حديث للبخاري أوله: إمرأة مومس.

- المفروض إن الناس تشكرني إني بدافع عن الدين الاسلامي.

- بقول لمذيعين الجزيرة ياريتك تنفعل على أعمال داعش الحقيقية دقونكم مبتظهرش إلا أما تبدأو تتكشفوا.

- علاقتي برينا شيء يخصني ومحدش يحاسب حد على أفعاله.

-الهام شاهين عاملة قلق لبعض الجهات.

- سجنت واحد ثلاث سنوات ايام حكم الإخوان كما تم غلق القناة بحكم قضائي وهذا امر لم يحدث في التاريخ

مسيرة الفنانة إلهام شاهين

الجدير بالذكر أن إلهام شاهين ممثلة مصر، حصلت على بكالوريوس من «معهد الفنون المسرحية» قسم تمثيل، انطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح، وبدأت مسيرتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ"، وشاركت في العديد من المسرحيات منها "قنبلة الموسم"، و"المتحذلقات"، و"المصيدة"، و"بستان الوهم" و"النسانيس".

وكانت انطلاقتها الحقيقية لها بعد أن دخلت في عالم السينما وشاركت في العديد من الاعمال أهمها فيلم "أمهات في المنفى" عام 1981، وبعده فيلم "العار" عام 1982 والذي كان بدايةً لشهرتها وانطلاقتها الفنية، ثم بدأت مسيرة الهام شاهين نحو التألق تزداد بين الأعمال السينمائية والدرامية حتى وقتنا هذا.