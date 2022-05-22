اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تواصل فعاليات حملة طرق الابواب ”احميها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 09:28 صباحاً - نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية اليوم السبت الموافق ٢١/٥/٢٠٢٢ حملة لطرق الابواب تحت عنوان "احميها من الختان" في قرى سنتريس وكفر الطراينه ولبيشه ومنيل جويده وميجريا وصراوه وكفر صراوه ورملة الانجب والحواصي البلد والقناطرين وسبك الأحد وكفر الشبع وساحل الجوابر وعمروس ودنشواي وعزبة الفقي التابعة لدراجيل وعبد الهادي حشيش وميت شهاله وطهواي وقورص وكفر قورص وعزبة خير برملة الانجب وكفر ابو محمود ودراجيل وزاوية الناعورة وشوشاي وكفر الغريب وكفر السوالمية وعشما وكفر الحما وسهواج /مراكز أشمون والشهداء / مدن المحافظة ، واستهدفت عدد و٤٨٦٠ سيدة و٣٢٠٠ رجل و٥٢٥٨ طفل باجمالي ١٣٣١٨ مستهدف بمشاركة عدد ٤٠ رائدة .

وذلك فى اطار الحمله التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى قرى مبادرتي حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من ١٧-١٩ مايو ٢٠٢٢ و ٢٢-٢٤ مايو ٢٠٢٢، بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ،و كذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .