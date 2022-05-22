القوى العاملة تعلن الموعد النهائى لتسوية أوضاع مخالفى نظام الإقامة فى لبنان

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن التعليمات تقضى إلى جانب إمكانية التقدم بمهلة للسفر لدى دائرة العلاقات العامة، أو المراكز الإقليمية، يسمح بمغادرة الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة مهما بلغت مدة مخالفتهم عبر الدوائر والمراكز الحدودية، بعد إجراء تسوية وضع لهم لدى هذه الدوائر والمراكز واستيفاء الرسوم المتوجبة عليهم لغاية تاريخ مغادرتهم، شرط حياتهم الإقامة الأصلية، يضاف إليها إجازة عمل أو براءة ذمة صالحة صادرة عن وزارة العمل، فيما خص حاملى إقامات العمل، باستثناء الرعايا المصريين المعفيين من موجب تقديم هذا المستند.
وأشار التقرير الذى تلقاه الوزير من شرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى، إلى أنه بالنسبة لحاملى الإقامات المجانية (مجاملة، سنوية دون رسوم مهما كان نوعها...) فيسمح لهم بالمغادرة مجانا عبر الدوائر الحدودية مهما كانت مدة المخالفة شرط حيازة الإقامة الأصلية.
ويستمر العمل بالتعليمات المعمول بها مسبقا فيما خص الرعايا السوريين، والفلسطينيين اللاجئين فى سوريا، وتقبل طلبات نقل الكفالة للرعايا العرب والأجانب مهما بلغ عدد التنازلات السابقة، حتى لو انتهت مهلة الخمسة عشر يوما على تنظيم التنازل والعهد.
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