طلاب ثانية ثانوى يؤدون امتحانات اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ

جدة - نرمين السيد - ويبدأ امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقيا بأسئلة مقالية تمثل 30%من درجة المادة، على أن يبدأ الاختبار الإلكترونى فى نفس المادة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ساعة و15 دقيقة، حيث يمثل الامتحان الإلكترونى 70% من الأسئلة ودرجة المادة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه تعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين فى الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونيا أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.