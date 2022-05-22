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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /699137/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

يخوض فريق آرسنال ضد إيفرتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium

يخوض تشيلسي ضد واتفورد ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يخوض ليفربول ضد وولفرهامبتون، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض مانشستر سيتي ضد أستون فيلا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

يخوض نوريتش سيتي ضد توتنهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 2 .

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض ريال سوسييداد ضد أتلتيكو مدريد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 2

يخوض برشلونة ضد فياريال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات on time sport

المصري البورسعيدي فيوتشر ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنواتon time sport.

يخوض سيراميكا كليوباترا ضد مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 2

يخوض فريق الاتحاد السكندري ضد بيراميدز ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً وon time sport.