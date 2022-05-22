التضامن تعقد القرعة العلنية لموسم الحج اليوم لاختيار 3 آلاف شخص

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، عن إجراء القرعة الإلكترونية العلنية اليوم الأحد الموافق 22 مايو، بهدف اختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتى تبلغ 25% من الأعداد التى كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا فى مطلع عام 2020.





وأكدت الوزير، أن أكثر من 17 ألف مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكترونى المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك عقب غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية وحصر عدد المتقدمين على مستوى محافظات الجمهورية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه قد تم عقد اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج برئاستها، وتم فيه الاتفاق على تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج يراعى الظروف الاقتصادية والخدمات المقدمة للحجاج، وقد قامت الوزارة ببذل المساعى وعقد المداولات مع الفنادق ذات المستوى المتميز فى كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتى تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن برنامج رحلة الحج وتكلفتها خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإعلان القرعة الإلكترونية.

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