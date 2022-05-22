خبير: جدرى القرود ليس جديدا وينتقل عن طريق التلامس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور حاتم سليمان، أستاذ طب الحالات الحرجة بلندن، إن فيروس جدرى القرود ليس جديدا واكتشف فى عام 1959 وسط حيوانات المعمل وتحديدا بين القرود.

وأضاف سليمان، فى مداخلة له ببرنامج مساء dmc، أنه تم اكتشاف أول حالة بين البشر فى عام 1970 فى الكونغو الديمقراطية، قبل أن ينتشر بمنطقة غرب أفريقيا.

واستعرض سليمان، الوضع فيما يخص إصابات جدرى القرود، إذ قال إن الحالات المصابة به وصلت إلى 100 حالة، ومنهم 20 حالة مؤكدة فى بريطانيا، و30 حالة فى إسبانيا، والتى تعتبر أكبر مركز لانتشار الفيروس حتى الآن.

وأكد أن من أعراض فيروس جدرى القرود الطفح الجلدى وارتفاع فى درجات الحرارة، ويبدأ الطفح الجلدى فى الوجه ثم ينتشر فى الجسم بالكامل، وهو ينتقل عن طريق التلامس، واستخدام أشياء ملوثة من شخص لشخص آخر.