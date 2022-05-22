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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /699103/منها-نقص-عدد-الأطباء-بتخصصات-مختلفة-بمستشفى-ساحل-سليم-بأسيوط-صحة-النواب-تناقش-اليوم-9-طلبات-إحاطة-مقدمة-من-النواب

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم،اجتماعا اليوم، لمناقشة عدة طلبات إحاطة مقدمة من النواب.

دوت الخليج «منها إعادة استخدام مادة الافاستين لعلاج أمراض العيون» علي طاولة "صحة النواب" ..اليوم الأول: النائب أحمد العقاطي، بشأن فصل إدارة التأمين الصحي لمحافظة الوادي الجديد عن محافظة أسيوط. الثاني: النائب حمدي محمد حسن، بشأن فصل إدارة التأمين الصحي لمحافظة الوادي الجديد عن محافظة أسيوط. الثالث: النائبة نشوي الشريف، بشأن إعادة تشغيل مبني مركز طب الأسرة ببني محميات بأبنوب بمحافظة أسيوط. الرابع: النائبة سناء السعيد بشأن: 1- عدم استكمال بناء وإحلال وتجديد الوحدات الصحية بعد إخلائها من العاملين بها بمدينة ساحل سليم – محافظة أسيوط. 2- نقص عدد الأطباء بتخصصات مختلفة بمستشفى ساحل سليم – محافظة أسيوط. الخامس: النائبة نشوي رائف، بشأن استكمال مناقشة طلب الإحاطة بشأن إحلال وتجديد مستشفى البداري المركزي محافظة أسيوط. السادس: النائبة صفاء جابر، بشأن تدني مستوى الخدمات الطبية في الوحدات الصحية ومستشفيات محافظة أسيوط. السابع: النائبة فضية سالم، بشأن سرعة تنفيذ بناء مدرسة تمريض بمدينة نويبع – محافظة جنوب سيناء حيث إن هذه المدرسة سوف تخدم جميع مدن خليج العقبة (نويبع – طابا - سانت كاترين - دهب). الثامن: النائبة سارة النحاس، بشأن قصور فني في إثبات تسجيل متلقي جرعات اللقاح على موقع وزارة الصحة والسكان. التاسع: النائبة نسرين صلاح عمر، بشأن: إعادة استخدام مادة الافاستين لعلاج أمراض العيون. أعمال المؤتمر الـ 33 الطارئ للإتحاد البرلماني العربي وكان قد شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الـ 33 الطارئ للإتحاد البرلماني العربي، على أن الدولة المصرية ترى في الانتهاكات الاسرائيلية بحق المُقدسات الإسلامية والمسيحية مساساً غير مقبول بقواعد القانون الدولي الانساني، فضلاً عن أنها تُجهض أية محاولات حقيقية لبناء سلام دائم وعادل في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات جمة ولا يحتاج لمزيد من الفوضى. جاء ذلك خلال كلمة حول موضوع المؤتمر تحت عنوان " المسجد الأقصى وجميع المُقدسات الاسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى "، في إطار مشاركته في أعمال المؤتمر الـ 33 الطارئ للإتحاد البرلماني العربي.

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