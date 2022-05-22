جدة - نرمين السيد - وقال الوزير عبر صفحته بفيس بوك: "الأول لطلبة علمى علوم، والثانى لطلبة علمى رياضة، والثالث لطلبة أدبى". وأوضح، أن المجلدات تتاح بصورتين PDF + Ebook كى يتعرف الطلاب عليها قبل الامتحان بشهر كامل وسوف تطبعها وتوزعها الوزارة أثناء الامتحانات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يعلن إتاحة 3 مجلدات مفاهيم رقميا الخميس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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