الإفتاء: يجب أن يتعاون الزوجان فى وضع حدود وإطار صحى للعلاقات بالأقارب

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، إن بعض الأقارب لا يقبلون فكرة أن الرجل عندما يتزوج يصبح معظم اهتمامه لزوجته وأسرته الجديدة، ويجدون هذا التوافق أمرًا صعبًا.

وتابعت: "لذا يجب أن يتعاون الزوجان فى وضع حدود وإطار صحى للعلاقات بالأقارب".

وفى وقت سابق، قالت دار الإفتاء المصرية، إن تدخل الأقارب فى شئون الزوجين الشخصية يُشكِّل مشكلة حقيقية.

وأضافت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أن كلًّا من الزوجين ينحاز لأهله، والخطر أن يصل الأمر إلى أن تتحذ الحماة -أم الزوج أو أم الزوجة- موقف العدو الذى يقف بالمرصاد لزوج ابنتها أو زوجة ابنها، وتتصيد الأخطاء وتستغلها فى سبيل تعكير صفو الحياة الزوجية.