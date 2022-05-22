انطلاق 4 مجالس إفتاء واعظات الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الأوقاف فى بيانها الليلة، إن مجالس الإفتاء حاضر فيها الواعظة نيفين مختار بمسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) ، والواعظة يمنى أبو النصر بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، والواعظة وفاء عبد السلام بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم ، والواعظة جيهان ياسين بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

من جانبهن، أشادت السيدات اللائى حضرن إلى هذه المجالس الإفتائية بالتجربة التى يسرت عليهن الكثير، ووجدن فيها ما كن يبحثن عنه من التواصل المباشر مع سيدة مثلهن، يعرضن عليها أسئلتهن الخاصة وهن مطمئنات إلى مكان آمن ورأى وسطى سديد من واعظة معتمدة، ولها من الخبرة والتجربة ما تطمئن إليه نفس السائلة والمستفتية، مع حرص الواعظات على تقديم النصح السديد لهن وسعة الصدر فى الاستماع إليهن، فدورهن لا يقتصر على مجرد الفتوى بل يشمل الفتوى والدعوة معا.