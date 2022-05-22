بالخرائط.. الدلتا الجديدة تستهدف إضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية بمصر

جدة - نرمين السيد - نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، عددم الخرائط التى توضح تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة، التى افتتح باكورة تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس السبت، وهو مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى.





وعلق راضى، على منشوره بفيس بوك، قائلا: إن هذه الصور للدلتا الجديدة التى تستهدف إضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية فى مصر. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من مراحل مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى فى أسرع وقت ممكن وأن يكون الانتهاء منه خلال عام 2023. وقال الرئيس السيسى: "منقدرش فى الظروف اللى بيمر بها العالم دلوقتى نستنى حتى يوليو 2024 للانتهاء من كافة مراحل هذا المشروع القومى الهام".

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