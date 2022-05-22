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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /699136/إلهام-شاهين-النقاب-مزعج-ومعرفش-حاجة-عن-خناقة-جنازة-سمير-صبري

أثارت الفنانة إلهام شاهين ضجة وجدلا كبيرًا بتصريحاتها خلال لقائها التلفزيوني اليوم ببرنامج الحكاية المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية.

دوت الخليج يرصد تصريحات قوية لـ إلهام شاهين

تصريحات قوية لـ إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين خلال حوارها ببرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: “وشي اتحرق وورم وعينيا باظت وفضلت 3 أيام بيجيبولي دكاترة واتدربت على حمل السلاح برصاص نار حي والظابط قال لي انتي مجنونة”.

وعلقت على ارتدائها النقابة في معظم مشاهدها، قائلة: “النقاب تجربة مزعجة جدا وكنت مخنوقة منه وأريد أن أخلعه بسبب الحر والأجواء التي تحيط بنا ولم أرى منه شيء”.

واستكملت الفنانة إلهام شاهين كلامها: “مسلسل بطلوع الروح بيحارب الفكر الإرهابي ومسيطر عليهم الرغبة في السلطة والمال والجنس ولأول مرة أرى إظهار المرأة الداعشية بهذا الشكل في الدراما أو السينما ولكن العمل يفضح ويكشف فضائح هذه الجماعة الإرهابية”.

وتابعت: “كل الشخصيات في المسلسل مرضى نفسيين وغير أسوية ولذلك توجب وجود أخصائي نفسي ضمن فريق العمل لتجسيد الأدوار بطريقة احترافية من كافة النواحي”.

إلهام شاهين برنامج الحكاية

وكانت قد علقت النجمة الكبيرة على الانتقاد والهجوم عليها، قائلة: “كنت عاملة قلق فظيع والناس بيشتموني من الحلقة الأولى رغم ظهوري في الحلقة الخامسة والهجوم والانتقادات علي كانت بالنسبة لي بمثابة تفاهات.. إحنا جنود بنحارب ضد الإرهاب وعملنا دكتوراة في داعش وكاملة أبو ذكري عذبتني”.

وأضافت قائلة: “واتعذبت نفسيًا من فيديوهات داعش ووشي اتحرق وورم وعينيا باظت وفضلت 3 أيام بيجيبولي دكاترة”.

وفيما يخص الخناقة التي حدثت في جنازة الفنان سمير صبري، علقت قائلة: “محضرتش خناقة ومعرفش عنها حاجة ومعرفش إن فيه باص وركبت مع ليلى علوي العربية وهناك مزايدات كثيرة وأي حد عايز يلفت النظر يجيب اسم إلهام شاهين في جملة مفيدة”.

يشار أن مسلسل بطلوع الروح الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2022 ضم في بطولته كوكبة من النجوم مثل إلهام شاهين ومنة شلبي ومحمد حاتم وأحمد السعدني وآخرين من النجوم.

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وحقق العمل نجاحا كبيرًا ضمن الموسم الرمضاني حيث دارت أحداثه ضمن 15 حلقة عبر شاشة قناة MBC مصر، ومنصة شاهد الرقمية.