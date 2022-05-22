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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /699135/بقاله-24-ساعة-عايش-على-المحاليل-نجل-محمود-الليثي-يتعرض-لأزمة-صحية

دوت الخليج يكشف تفاصيل أزمة نجل محمود الليثي

أزمة نجل محمود الليثي

كشف الفنان محمود الليثي تعرضه ابنه لأزمة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، وشارك الجمهور والمتابعين صورة لنجله على سرير المستشفى.

وعلق محمود الليثي على الصورة التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “أرجو الدعاء لابني بالشفاء بقاله 24 ساعة عايش على المحاليل وآسف لعدم الرد على التليفون”.

يشار أن آخر أعمال الفنان محمود الليثي في السينما كانت من خلال فيلم "معالي ماما" الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي حول علاقة الأم بأطفالها، خاصة عندما يكون لديها مسئوليات فى العمل.

أعمال محمود الليثي

ويضم فيلم معالي ماما في بطولته بجانب محمود الليثي، عدد من النجوم مثل بشرى ونور إيهاب، والطفل ياسين، ومحمد علي رزق، وسليم الترك الشهير بـ"سولى"، وآخرين والعمل كان تأليف لؤى السيد والإخراج لـ أحمد نور.

وفي سياق آخر، كان آخر ظهور إعلامي للفنان محمود الليثي خلال الموسم الرمضاني 2022 ببرنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم وكان قد تحدث خلال الحلقة عن أزمة وقفه من نقابة الممثلين.

وقال محمود الليثي خلال لقائه التلفزيوني الذي كان يذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس الفضائية: “توقفت عن التمثيل بعد مشاركتي في رمضان 2021 وكان بسبب جهلي بقوانين ولوائح نقابة المهن التمثيلية والفنان أشرف زكي يهتم بجميع الفنانين”.

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وفيما يخص معاناته في بدايته الفنية، قال: “الماضي والشقى والتعب بيهون على الواحد عندما يشعر بالضيق من العمل وفخور بالماضي”، وعن الفنانات التي كان معجب بهن، رد قائلًا: “معجب بـ إلهام شاهين ونرمين الفقي ومن نجمات زمان نعيمة عاكف، وسعدت جدا بالعمل مع إلهام شاهين في فيلم حظر تجول”.

وعندما سألته الإعلامية أسما إبراهيم عن عدم تحقيق نجوم snl بالعربي إيرادات ضخمة ليرد عليها قائلا: “فنانين معدودين اللي بيجيبوا إيرادات ضخمة”.