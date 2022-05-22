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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /699133/كاملة-أبو-ذكري-اتسحلنا-بسبب-مسلسل-بطلوع-الروح-والنجاح-نتيجة-مذاكرة-3-شهور

دوت الخليج يكشف تصريحات مخرجة مسلسل بطلوع الروح

تصريحات المخرجة كاملة أبو ذكري

قالت المخرجة كاملة أبو ذكري مخرجة مسلسل بطلوع الروح: “نجاح مسلسل بطلوع الروح نتيجة مذاكرة فريق العمل ومشاهدة أفلام تسيجيلية لمدة ثلاثة شهور.. وصورنا معظم مشاهد العمل في مخيم جورو للفلسطينيين وفي بيروت أيضًا وضم فريق العمل أفراد من مصر وسوريا ولبنان وإيران”.

وتابعت خلال حوارها التلفزيوني ببرنامج الحكاية: “كلنا اتسحلنا بسبب مسلسل بطلوع الروح وبدلنا أيضًا بعض المشاهد بسبب عرض بطلوع الروح في رمضان”.

مسلسل بطلوع الروح كاملة أبو ذكري

وأعربت المخرجة كاملة أبو ذكري عن سعادتها بالمستوى الذي قدمته منة شلبي ضمن مسلسل بطلوع الروح الذي نافست به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022.

وكتبت كاملة أبو ذكري في منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “شكرا يا منة على موهبتك ووجودك وسطنا، شكرا يا عبية علي سيناريو جميل عشت جواه و تعبت أوي”.

واستكملت قائلة: “عشت جوه عالم مخيف و غريب و مريض، شكرا للصباح للإنتاج اللي أتاحت لنا الفرصة إننا ندخل لهذا العالم المرعب، محتاجة لعلاج نفسي، مبروك علينا".

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ومن ناحية أخرى كانت قد حلت المخرجة كاملة أبو ذكري ضيفة شاشة قناة سكاي نيوز عربية وقالت إنها لم تشعر إطلاقًا بأي تمييز أو عنصرية تجاهها في التعامل لكونها امرأة طوال فترة عملها التي بدأت وهي في سن الـ16 عامًا، معلقة: “عمري ما حسيت بعنصرية في شغلانتي، العنصرية حسيتها برا المهنة؛ في الشارع والبيت والحياة الشخصية”.

واستكملت قائلة: “من وأنا عندي 16 سنة الشاطر هو اللي بنقوله شكرا واللي مش شاطر بنقوله روح البيت مش هتشتغل تاني بدون تمييز بين بنت وولد”.

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