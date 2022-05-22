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القاهرة في الأحد 22 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /699097/قاطرة-التنمية-الزراعية-برلمانيون-عن-مستقبل-مصر-خطوة-على-الطريق-الصحيح-لتحقيق-الاكتفاء-الذاتي-من-المحاصيل-الأساسية

تمضي الدولة المصرية قدما نحو تحقيق خطتها الرامية بشأن زيادة الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الأساسية لمواجهة التحديات والأزمة الاقتصادية الراهنة، من خلال إطلاق عدة مشروعات تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، فضلا عن توفير العملة الصعبة.

دوت الخليج

ثمن النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، قيام الرئيس السيسي اليوم، بافتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، قائلا: إنه ينطوي على فوائد اقتصادية هائلة للحاضر والمستقبل.

عبده أبو عايشة: افتتاح الرئيس السيسي لمشروع مستقبل مصر الزراعي ينطوي على فوائد اقتصادية هائلة في الحاضر والمستقبل

وأشار أبو عايشة، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن مشروع مستقبل مصر الزراعي، والمنتظر استصلاح نحو مليون و50 ألف فدان من خلاله، وفق تأكيدات مدير المشروع، سيعمل على تلبية الحاجات الغذائية والزراعية في الحاضر. ويواجه سيناريوهات عديدة في المستقبل، مع ما نلمسه من تحديات اقتصادية عالمية.

ونوه عضو الشيوخ، بأن مستقبل مصر الزراعي يتكامل مع العديد من الخطوات، التي اتخذتها الدولة في قطاع الزراعة بتوجيهات الرئيس السيسي، سواء في التوسع الأفقي وزيادة انتاجية الفدان، أو التوسع الأفقي في مناطق أخرى مثل مشروع توشكى.

واختتم أبو عايشة، بأن مستقبل مصر الزراعي، رهان جديد من جانب الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، على قطاع الزراعة في تلبية متطلبات ما يزيد عن 100 مليون مصري، مع حدوث طفرة في الصادرات الزراعية، وصلت نحو 50 مليار جنيه خلال العام الأخير، وهو ما لم يحدث من قبل. علاوة على تركيز الدولة على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، ويعزز وجودها والتوجه نحوها مثل هذه المشاريع الضخمة.

عبدالسلام الجبلي: مشروع مستقبل مصر يؤكد قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن الغذائي

و قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن مشروع مستقبل مصر، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، يعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى التي تستهدفها البلاد، مشيرا إلى أن المشروع يؤكد قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تصل مساحته إلى مليون و٥٠ ألف فدان تزرع مختلف المحاصيل.

وأكد الجبلى في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أهمية رؤية الرئيس السيسي، خلال الفترة الماضية، نحو التوسع في الإنتاج الزراعى من خلال مشروعات استصلاح الاراضى الجديدة، وكذلك تطوير نظم الرى ورفع كفاءة الترع والمصارف الحالية، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصرى، وهو الامر الذى نجنى ثماره حاليا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تساعد تلك المشروعات في زيادة حجم الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل حجم الاستيراد من الخارج.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التعاون والربط بين إدارة تلك المشروعات الجديدة، ومراكز البحوث الزراعية والمائية، لتحقيق أفضل نتائج في الزراعة، سواء على مستوى الجودة أو حجم الإنتاج، وهو الأمر الذى يتبناه الرئيس السيسي في مختلف المشروعات الجديدة.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية مثل تلك المشروعات الزراعية في توفير فرص العمل وكذلك التوسع في قطاع الصناعات المرتبطة بالمحاصيل، مشيرا إلى أهمية تعظيم الإنتاج الزراعى في زيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعية.

كما ثمن الجبلي، اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الإنتاج الحيوانى، مثمنا طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من السيد القصير وزير الزراعة مضاعفة الإنتاج الحيواني من اللحوم من خلال تعديل المواشي ذات الإنتاجية القليلة أو المتوسطة بمواشي أخرى أكثر إنتاجية. وأشار الجبلي إلي أهمية تعظيم دور الدراسات والأبحاث العلمية في هذه المشروعات الجديدة، لزيادة حجم الإنتاج الحيوانى من اللحوم والألبنان، وتحقيق التنمية التى تستهدفها البلاد.

النائب حازم الجندى: "مستقبل مصر" يحقق الإكتفاء الذاتي من كثير من المحاصيل بحلول 2024

و قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يعد واحدا من أهم المشروعات القومية التي تنجزها الدولة المصرية والتي تبلور توجهها نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، إذ تصل مساحة المشروع لـ مليون و50 ألف فدان موضحا أن تكلفة زراعة الفدان فى مشروع مستقبل مصر تصل ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه للفدان الواحد بمعنى أن المليون فدان تصل تكلفة زراعتهم إلى 250 مليار جنيها.

أضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يوفر 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة، كما تطبق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين، كما أن الزراعة تتم بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وتـم الانتهـاء مـن استصلاح وزراعـة مساحة 350 ألـف فـدان حتى الآن.

وأكد الجندى، أن مشروع مستقبل مصر يواجه التحديات الطارئة التى نتجت عن التغيرات الاقليمية والعالمية، وذلك فى ظل اعتماد مصرى كامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، والتى ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، وسيتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من نسبة كبيرة من المحاصيل بحلول عام 2024.

عمرو القطامي: «مستقبل مصر» يعد قاطرة التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل

وفي ذات السياق، قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، يؤكد أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق خطتها الرامية بشأن زيادة الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل الأساسية لمواجهة التحديات والأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأكد القطامي، في بيان له اليوم السبت، أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يعد واحد من أكبر المشروعات الزراعية التي انتهجتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، حيث تصل مساحة المشروع لـ مليون و50 ألف فدان، الأمر الذي يؤدي إلي وفرة في زيادة الإنتاج وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المحاصيل الاستراتيجية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: يعد مشروع مستقبل مصر بمثابة قاطرة التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المحاصيل وتصدير الفائض، مؤكدا أن المشروع يعمل علي خلق وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، باعتباره مشروع يضم الكثير من الأنشطة المتنوعة.

وتابع القطامي: مشروع مستقبل مصر، له ميزة كبيرة وهى أنه يقع بالقرب من الدلتا القديمة فى محافظات الوجه البحرى؛ الأمر الذي يسهم فى تخفيف التكدس اللامعقول فى الدلتا القديمة، فضلا عن إتاحته العديد الفرص لإقامة تجمعات سكانية وعمرانية وصناعية، وأيضا توفير الملايين من فرص العمل أمام الشباب، كما أنه يأتى فى إطار الاستغلال الأمثل لمصادر المياه.

عيد حماد: «مستقبل مصر » إنجاز كبير للدولة المصرية

أشاد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، قائلا: لا أحد ينكر الطفرة غير المسبوقة التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية.

وأضاف حماد، في بيان له اليوم السبت: افتتاح الرئيس السيسي لمشروع مستقبل مصر يعكس مدي اهتمام وحرص القيادة السياسية علي زيادة الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الاكفتاء الذاتي، لافتا أن هناك توجيهات رئاسية بتعزيز كافة أوجه الدعم للفلاحين لتشجيعهم.

وعن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، أفاد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي قامت بها الدولة المصرية، مؤكدا أن المشروع يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

وأشار حماد، إلي أن مساحة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي تصل لـ مليون و50ألف فدان، الأمر الذي يعني أن المشروع أصبح واحد من أكبر المشروعات الزراعية التي تساهم في إنتاج كافة المحاصيل التي تحتاجنا الدولة، مضيفا: المشروع يعكس حرص الدولة علي إدارة المياه والطاقة باعتبارهم أحد العناصر المهمة في التكلفة والتي تمثل من25%لـ 30%.

وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة: مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يعد بمثابة إنجاز كبير للدولة المصرية، لافتا أن القيادة السياسية تعمل دائما تعمل من أجل المواطن، كما أن المشروع يساهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.