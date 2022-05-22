نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين عبر www.tamwin.com.eg في المقال التالي
موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل عدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية هو موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين، وذلك بعد ان تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن كافة ما يخص تحديث البطاقات التموينية، وذلك لكافة المواطنين التي صدرت لهم رسالة تحديث البطاقة التموينية على بون صرف الخبز، والذي قد صدرت لاجمالي 72 مليون مواطن، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، والجدير بالذكر أنه يجب لكافة المواطنين الانتهاء من تحديث البيانات الخاصة بهم قبل نهاية شهر يونيو القادم 2022، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.
موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين
لقد تم الاعلان عن الرابط الخاص بموقع موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين، حيث انه الموقع الوحيد المعتمد الذي يمكن من خلالة تحديث بيانات المستخدمين الذي تم طلب ذلك منهم، حيث ان هناك عدد كبير من المواطنين الذي يجب أن يحدثوا البيانات الخاصة بهم قبل يوم 30/6 القادم، حيث انه مع نهاية شهر يونيو لن يتمكن أي مواطن من تحديث البيانات الخاصة به مما يعرضه إلى إيقاف البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن.
رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين
- قم بالدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بتحديث البطاقات التموينية الرسمي وهو موقع “دعم مصر“.
- قم بالضغط على “تحديث بطاقة التموين” ضمن الخدمات التموينية المتوفرة أمامك داخل الموقع.
- ستظهر أمامك العديد من الخانات الفارغة، قم بملئها بالبيانات المطلوبة منك اهمها رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لصاحب البطاقة وغيرها من البيانات.
- بعد اكمال كافة البيانات المطلوبة منك اضغط على تسجيل، وهكذا تكون قد سجلت وحدثت البيانات المطلوبة منك.
- بعد مراجعة البيانات التي قمت بتسجيلها سيتم حذف الرسالة من البون الخاص بالخبز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين عبر www.tamwin.com.eg على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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