موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين عبر www.tamwin.com.eg

موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل عدد كبير من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية هو موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين، وذلك بعد ان تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن كافة ما يخص تحديث البطاقات التموينية، وذلك لكافة المواطنين التي صدرت لهم رسالة تحديث البطاقة التموينية على بون صرف الخبز، والذي قد صدرت لاجمالي 72 مليون مواطن، وذلك حسب ما تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، والجدير بالذكر أنه يجب لكافة المواطنين الانتهاء من تحديث البيانات الخاصة بهم قبل نهاية شهر يونيو القادم 2022، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين

لقد تم الاعلان عن الرابط الخاص بموقع موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين، حيث انه الموقع الوحيد المعتمد الذي يمكن من خلالة تحديث بيانات المستخدمين الذي تم طلب ذلك منهم، حيث ان هناك عدد كبير من المواطنين الذي يجب أن يحدثوا البيانات الخاصة بهم قبل يوم 30/6 القادم، حيث انه مع نهاية شهر يونيو لن يتمكن أي مواطن من تحديث البيانات الخاصة به مما يعرضه إلى إيقاف البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن.

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين