جدة - نرمين السيد - وأضاف القرش خلال اتصال هاتفى مع نشرة أخبار التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم، أن هناك اهتماما بالغا توليه الدولة المصرية لقطاع الزراعة، لما له من أثر اقتصادى ومجتمعى وبيئى، كما له تأثير على الأمن القومى الغذائى المصرى.
وأشار إلى أن هناك كما كبيرًا من المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية؛ على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادى ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضى المصرية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة، الذى يعد مثالا نموذجيا لمشروعات التنموية الحقيقية.
ونوه إلى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات لعمل شبكة طرق للمشروعات الجديدة، فى سبيل توفير البنية التحتية للمشروعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متحدث الزراعة : مشروع «مستقبل مصر» أحد أهم محاور التنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.