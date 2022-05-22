متحدث الزراعة : مشروع «مستقبل مصر» أحد أهم محاور التنمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف القرش خلال اتصال هاتفى مع نشرة أخبار التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم، أن هناك اهتماما بالغا توليه الدولة المصرية لقطاع الزراعة، لما له من أثر اقتصادى ومجتمعى وبيئى، كما له تأثير على الأمن القومى الغذائى المصرى.

وأشار إلى أن هناك كما كبيرًا من المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية؛ على غرار مشروع توشكى وجنوب الوادى ومشروعات سيناء وتطوير إنتاجية وحدة الأرض ووحدة المياه لكل الأراضى المصرية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة، الذى يعد مثالا نموذجيا لمشروعات التنموية الحقيقية.

ونوه إلى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات لعمل شبكة طرق للمشروعات الجديدة، فى سبيل توفير البنية التحتية للمشروعات.