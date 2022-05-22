جدة - نرمين السيد - قال خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة بشكل دائم ومثمر مع النواب بهدف المساهمة فى حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم مع وجود تكامل بينهما لدعم الخدمات المقدمة.





جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة بعدد من أعضاء مجلس النواب بالقاهرة، استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ووجه بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها. وأشار إلى أن أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للمساهمة فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين. وخلال الاجتماع عبر النواب عن رضا المواطنين عن الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لرفع مستوى الخدمات المقدمة خاصة في مجال إعادة رصف الشوارع، ومشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة : تحقيق مصلحة المواطن هى هدف العمل المشترك مع أعضاء البرلمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.