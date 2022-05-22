محافظ الوادى الجديد : توريد 269 ألفا و147 طنا من محصول القمح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لأعمال التوريد والتخزين بشونة موط بمركز الداخلة، حيث اطمئن المحافظ على منظومة صرف مستحقات المزارعين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بصرفها بحد أقصى خلال 48 ساعة من التوريد.

وأشار المحافظ بحسب بيان أصدره، مساء اليوم، إلى أن السعة التخزينية للشونة تبلغ 1500 طن، بأعلى درجة فرز 23.5 قيراط.