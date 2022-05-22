جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لأعمال التوريد والتخزين بشونة موط بمركز الداخلة، حيث اطمئن المحافظ على منظومة صرف مستحقات المزارعين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بصرفها بحد أقصى خلال 48 ساعة من التوريد.
وأشار المحافظ بحسب بيان أصدره، مساء اليوم، إلى أن السعة التخزينية للشونة تبلغ 1500 طن، بأعلى درجة فرز 23.5 قيراط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الوادى الجديد : توريد 269 ألفا و147 طنا من محصول القمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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