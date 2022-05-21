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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /699132/لدعم-استمرار-المبادرات-المجتمعية-أمانة-مستقبل-وطن-تستضيف-اجتماعا-تنظيميا-لمحافظة-جنوب-سيناء

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم السبت، اجتماعا تنظيميًا لمحافظة جنوب سيناء.

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حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ ، واللواء يحيى العيسوي أمين التنظيم، والنائب شريف الجابري عضو مجلس الشيوخ ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

وتناول الاجتماع بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار فى عمل المبادرات المجتمعية، التى يتبناها الحزب، لدعم الطبقات الأكثر احتياجًا.

مستقبل وطن يفتح جميع مقرات الحزب لتسجيل أرقام التليفونات على البطاقات التموينية للمواطنين

وكان المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، قد أصدر توجيهاته إلى جميع أمناء المراكز بحزب مستقبل وطن أسيوط بفتح جميع مقرات الحزب على مستوى المحافظة لإستقبال المواطنين أصحاب البطاقات التموبنية الذين جاءت لهم رسائل على بون صرف الخبز بإضافة أرقام تليفوناتهم ومساعدتهم فى تسجيل أرقام موبيلاتهم لإستيفاء بيانات الأسرة على البطاقات وذلك تيسيرا عليهم فى إنهاء هذه التحديثات المطلوبة، وذلك إنطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن وبناءا على توجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيس الحزب.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن وزير التموين الدكتور على المصيلحى أصدر قرارات على خلفية مطالبات للجنة الخطة والموازنة له بالبرلمان بمد فترة إدخال وتسجيل رقم التليفون على البطاقة التموينية حتى ٣٠ يونيو الجارى بدلامن قصرها على ١٥ يوم فقط .

كما قرر فتح موقعى دعم مصر ومصر الرقمية لتسجيل رقم التليفون بدلا من التزاحم أمام مكاتب التموين فى المحافظات . والتنبيه على مديرى مديريات التموين بكون هذه الخدمة مجانية دون تحمل صاحب البطاقة أية رسوم أو مصروفات أو تقديم أى مستندات لبيان ملكية رقم خط التليفون لرب الأسرة وتقديمه فقط الرقم القومى ويقدمه رب الاسرة أو من ينوب عنه . ويستثنى من التسجيل كبار السن ومن ليس لديهم ملكية خط تليفون على أن يقدموا ما يثبت ذلك لمكاتب التموين وتسجيل هذه البيانات .

وأشار أمين المحافظة ان كل هذه القرارات جاءت كنوع من التيسير من الوزارة على المواطنين والتخفيف عنهم فى تقديم اجراء من اجراءات استحقاق الدعم وهو ما يمكن الدولة من تقديم خدمة لمستحقيها فى كل مكان .على أرض مصر .