أحمد داود لـ "دوت الخليج": يوم 13 تكلفته ضخمة وأول فيلم 3D بالكامل في مصر

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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /699130/أحمد-داود-لـ-تحيا-مصر--يوم-13-تكلفته-ضخمة-وأول-فيلم-3D-بالكامل-في-مصر

ينتظر الفنان أحمد داود طرح فيلمه الجديد “يوم 13” والذي سينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم يوم 13 لـ أحمد داود

أحمد داود فيلم يوم 13

تحدث الفنان أحمد داود عن تفاصيل فيلمه الجديد “يوم 13” المقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2022 لينافس به مع مجموعة من الأفلام.

وقال أحمد داود في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “فيلم يوم 13 أول فيلم 3D بالكامل في مصر ومتحمس جدا أشاهده وأتمنى يعجب المشاهدين والجمهور”.

وأضاف الفنان أحمد داود: “فيلم يوم 13 سيعرض في عيد الأضحى هو فيلم كبير وتكلفته كبيرة وضخمة ويتضمن فريق عمل كبير ومميز وهو من بطولة دينا الشربيني ومحمد ثورت وشريف منير”.

فيلم يوم 13 عيد الأضحى

واستكمل الفنان قائلًا: “الفيلم يشمل مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف مثل أروى جودة، ومحمود عبد المغني، وأحمد زاهر وجومانا مراد، وفيدرا ونهى عابدين ونهال عنبر ومجدي كامل وآخرين”.

وفيما يخص طبيعة الفيلم، أوضح أنه ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والأكشن كما يحتوي على لقطات رعب واجواء رومانسية.

وفي سياق آخر، سيبدأ الفنان أحمد داود تصوير فيلم الجديد خلال الأيام المقبلة والذي يحمل اسم “هيصة” ويتعاون خلاله مع المخرج عثمان أبو لبن”.

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وكانت آخر أعمال الفنان أحمد داود مشاركته ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل سوتس بالعربي الذي عرض حصريًا عبر شاشة قناة CBC الفضائية وحقق به نجاحا كبيرًا الشهر الماضي.

وكان أحمد داود يجسد خلال مسلسل سوتس بالعربي شخصية آدم منصور المحامي الذي لم يدرس القانون ويستكمل دراسته في الجامعة وعمل في مكتب المسيري زيدان بالصدفة عندما كان يهرب من عصابة تتاجر في المخدرات ليجد نفسه في انترفيو مع زين ثابت وهو آسر ياسين.

ويشارك أحمد داود في بطولة مسلسل سوتس بالعربي عدد من النجوم مثل صبا مبارك وآسر ياسين وتارا عماد وريم مصطفى ومحمد شاهين وآخرين من النجوم بجانب عدد من ضيوف الشرف.