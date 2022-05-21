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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 11:45 مساءً - محمد السيد - /699127/بفستان-جريء-سلمى-أبو-ضيف-تتألق-على-ريد-كاربت-مهرجان-كان-السينمائي

تألقت الفنان الشابة سلمى أبو ضيف على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي اليوم السبت.

دوت الخليج يرصد إطلالة سلمى أبو ضيف في مهرجان كان السينمائي

سلمى أبو ضيف مهرجان كان السينمائي

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف في لقطات لها من على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي بدورته الـ 75 بإطلالة جريئة وأنيقة مرتدية فستان مكشوف من اللون الأسود.

ونالت إطلالتها الأخيرة إعجاب الكثيرين من متابعيها وجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها الأخيرة لحضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي وذلك عقب تألقها في الموسم الرمضاني لعام 2022.

إطلالة سلمى أبو ضيف

ظهرت سلمى أبو ضيف مرتدية فستان من اللون الأسود تصميم دار أزياء Pinko، بفتحة أمامية وظهر مكشوف، واعتمدت ارتداء مجوهرات بأحجار خضراء أنيقة.

ويشار أن الفنانة سلمى أبو ضيف هي الفنانة المصرية الوحيدة المشاركة ضمن فعاليا الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي حتى الآن.

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان كان السينمائي انطلق منذ يوم الثلاثاء الموافق له 17 مايو وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم الرعب الكوميدي Final Cut وسط حضور عدد من النجوم وصناع السينما من بينهم جوليان مور وفورست ويتاكر الذي تم تكريمه بالسعفة الذهبية.

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ويشار أنه حرص على حضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الـ75 كلا من فورست ويتاكر وبلانكا بلانكو وجوليان مور وإيفا لانجوريا، بالإضافة إلى الممثلة التركية مريم أوزرلي والنجمة الهندية ديبيكا بادكون والفنان حسين فهمي ورجل الأعمال نجيب ساويرس وغيرهم من النجوم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلمى أبو ضيف كان مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال عملين وهما مسلسل الاختيار 3 الذي جسدت خلاله شخصية سيدة متطرفة يدفعها زوجها للمشاركة في عمليات إرهابية.

وشاركت أيضًا في بطولة مسلسل راجعين يا هوى برفقة كوكبة من النجوم مثل خالد النبوى، هنا شيحة، نور اللبنانية، أنوشكا، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، وفاء عامر، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، وآخرين والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.