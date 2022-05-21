الجيزة تطلق مبادرة «لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية» 

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الجيزة، أحمد راشد، إطلاق مبادرة "لم الشمل والتوعية الأسرية والمجتمعية" بشأن تنمية المفاهيم السليمة ونشر الوعى الأسرى والمجتمعى لدى الأسرة المصرية، وسد الثغرات المجتمعية التى تؤثر سلبا على مقدرات الأسرة والمجتمع وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة.





وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتم بدء إطلاق المبادرة من مركزى الصف وأطفيح بالتزامن مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار توجيهات الدولة بالنهوض بجوانب حياة الأسرة المصرية.

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر القائم بين الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة بما يسهم فى التوعية الدينية والأخلاقية والترابط الأسرى، مشيرا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للعمل على إنجاح المبادرة وتحقيق الهدف المرجو منها.

وفى نفس الإطار، عقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة اجتماعا تنسيقيا مع مسئولى الأزهر الشريف والمجلس القومى للمرأة والأوقاف وبحضور رؤساء مركزى الصف وأطفيح والجهات الشريكة للوقوف على الاستعدادت النهائية لإطلاق المبادرة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المبادرة تشمل على إقامة برامج توعوية حول أسس الحياة الأسرية والتنشئة المتوازنة لنشر الوعى لدى المتزوجين من جميع الفئات العمرية، بالإضافة توعية طلاب المراحل الجامعية والمقبلين على الزواج حول الاختيار الصحيح لشريك الحياة.

من جهة أخرى، وانطلاقا من توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، شنت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم وإدارات البيئة والطب البيطرى والتموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية حملات مكبرة على المطاعم والمحلات والأسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن تمشيط المخالفات بالمحال بقطاع هضبة الأهرام والتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية وقد تم ضبط حوالى 100 كجم لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى داخل ثلاجة أحد المحلات سوبر ماركت، وتم التحفظ على المضبوطات وإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك بمتابعة من المهندس حسن موافى رئيس حى الهرم.

وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابى للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدى لمحاولات الغش والتدليس.