وزير الزراعة : المشروعات الزراعية الكبرى تحقق الأمن الغذائى للمصريين

جاء ذلك فى اتصال هاتفى للوزير مع برنامج "على مسؤوليتى"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم، تعليقًا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعى".
وأضاف القصير أن "مساحة المشروع 2.2 مليون فدان وباكورة المشروع 350 ألف فدان رأيناها اليوم. ولو لم نقم بعمل المشروعات الزراعية الكبرى، لكنا سنعانى فى ظل الأزمة العالمية المتواجدة حاليًا".
وأوضح أن الرئيس السيسى وجه بزيادة نسبة التقاوى المعتمدة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الدولة لجأت إلى بدائل كثيرة لتوفير المياه للمشروعات الزراعية القومية؛ حيث إن الدولة تستخدم أساليب الرى الحديثة، مؤكدا أن حصة مصر من المياه لم تتغير وما زالت كما هى.
وتابع: "نعمل على استصلاح من 3-4 ملايين فدان لزيادة الإنتاجية، ونستهدف استصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان جديدة من الأراضى الزراعية"، مؤكدا أن مشروع مستقبل مصر سيزيد من قدراتنا الزراعية، وأشاد وزير الزراعة بنجاح الدولة المصرية فى تحويل الصحراء إلى أراضٍ زراعية.
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