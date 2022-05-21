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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /699120/أول-تعليق-من-مي-كساب-بعد-خضوعها-لـ-عملية-جراحية

دوت الخليج يكشف تفاصيل عملية مي كساب

عملية مي كساب

أعلنت الفنانة مي كساب خضوعها لعملية جراحية مؤخرًا وجاء ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي، وحرصت أن تطمئن جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية.

كتبت الفنانة مي كساب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “دعواتكم ربنا يتم شفائي على خير.. عملت عملية المرارة.. والحمدلله أنا بخير”.

وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تدعو لها بالشفاء وتطمئن على حالتها الصحية بعد العملية التي أجرتها اليوم السبت.

أوكا زوج مي كساب

ومن جانبه، مطرب المهرجانات أوكا حرص على دعم زوجته الفنانة مي كساب بعد العملية الجراحية التي أجرتها ونشر صورتها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق على الصورة قائلًا: “ألف سلامة عليكي يا حبيبة قلبي.. يا كل حاجة في حياتي وربنا يقومك بالسلامة”.

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة مي كساب شاركت متابعيها وجمهورها قبل أيام بصورة تجمعها بالزعيم عادل إمام وحرصت من خلال الصورة على تهنئة الفنان الكبير بمناسبة عيد ميلاده.

وعلقت مي كساب على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “كنت من المحظوظين اللي اشتغلوا مع حضرتك شرف ليه الوقوف جمبك ربنا يديك الصحه ويخليك لينا يا زعيم كل سنه وحضرتك طيب وعقبال سنين كتير في صحه وستر وسعادة".

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي كساب كانت مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل أحلام سعيدة الذي عرضه عبر شاشة قناة on الفضائية طوال شهر رمضان.

وشارك الفنانة مي كساب في بطولة مسلسل أحلام سعيدة الذي عرض في رمضان 2022، وحققت به نجاحا كبيرًا، كلا من يسرا وشيماء سيف وغادة عادل وهشام إسماعيل وآخرين من النجوم.

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