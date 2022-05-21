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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /699118/رئيس-صناعة-البرلمان-مستقبل-مصر-مشروع-واعد-يحقق-الأمن-الغذائي-للوطن-ويقلل-فاتورة-الاستيراد

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك تطور كبير وملحوظ في المشروعات الزراعية خلال السنوات الأخيرة، وذلك عبر استخدام منظومة الري الحديث، وتقليل استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها، وترشيدها عبر مشاريع الري الحديث وتبطين الترع وغيرها، منوها بقيام الرئيس السيسي بافتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، وقبله بأسابيع قليلة كان متواجدًا بمشروع توشكى.

دوت الخليج

رىيس صناعة البرلمان: “مستقبل مصر” مشروع واعد يُحقق الأمن الغذائي للوطن ويقلل فاتورة الاستيراد

وثمن محمود، في تصريحات له اليوم، التوسع في المشروعات الزراعية وافتتاح مثل هذه المشاريع الضخمة كمستقبل مصر الزراعي، قائلا إنها تقلل فاتورة الاستيراد من الخارج، كما تعمل على توفير احتياجات المواطنين من الغذاء.

وشدد رئيس صناعة البرلمان، على أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس السيسي، تمضي قدما وبخطوات ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي بالتوسع في المشروعات الزراعية، وهو ما يحسب لها في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة.

واختتم المهندس معتز محمود، بالتأكيد على أن مشروع مستقبل مصر الزراعي، مشروع واعد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خصوصا وإنه سيتم من خلاله استصلاح ما يزيد على مليون فدان، وإنتاجهم بالمستقبل سيزيد من الحاصلات الزراعية، ويُعزز استراتيجية الدولة للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

يذكر أن الرئيس السيسي، كان قد وجه خلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي، الشكر للقائمين على المشروع. علاوة على توجيهاته بافتتاح أسواق كبيرة في القاهرة والجيزة والاسكندرية للسيطرة على الأسعار.