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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 10:48 مساءً - محمد السيد - /699117/عرض-فيلم-كيرة-والجن-لـ-أحمد-عز-وكريم-عبد-العزيز-في-يونيو

دوت الخليج يرصد الموعد النهائي لعرض فيلم كيرة والجن

موعد طرح فيلم كيرة والجن

ستطرح الجهة المنتجة لفيلم كيرة والجن، العمل بدور العرض السينمائية يوم 30 يونيو وذلك قبل عيد الأضحى المبارك لـ 2022.

ويعرض الفيلم يوم الخميس الموافق له 30 يونيو المقبل، ويبدأ الفيلم في المنافسة قبل حلول عيد الفطر لكن يستكمل منافساته مع موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

وسيدخل فيلم أحمد عز وكريم عبد العزيز الجديد الذي يحمل اسم “كيرة والجن” في منافسة مع أفلام عيد الأضحى وهي “بحبك” للفنانة هنا الزاهد والفنان تامر حسني، وفيلم يوم 13 للفنان أحمد داود بجانب فيلم ”عمهم“ لمحمد إمام.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

ومن جانبه المخرج مروان حامد مخرج فيلم كيرة والجن في إعداد الدعايا الخاصة بالعمل حيث يعد الفيلم واحدا من أضخم الأفلام المقرر عرضها وذلك بسبب التكلفة الإنتاجية حيث تكلف ما يقرب من 104 مليون جنيه.

وتدور أحداث فيلم كيرة والجن خلال حقبة مهمة في تاريخ مصر وذلك أثناء ثورة 1919، ويعرض العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويستعرض قصص حقيقية لـ مجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 وحتى عام 1924.

ويظهر خلال الفيلم الجديد معارك وتضحيات جريئة للأبطال من أجل الاستقلال، وبذلك يكشف العمل للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

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ويضم فيلم كيرة والجن المقرر عرضه في شهر يونيو عدد كبير من نجوم الفن بجانب الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وهم روبي، وهند صبري وأحمد مالك، وهدى المفتي، وعلي قاسم، محمد عبد العظيم، تامر نبيل، عارفة عبد الرسول، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن أبطال فيلم كيرة والجن كانوا قد تواجدوا في الأقصر في نهاية العام الماضي 2021 وذلك لتصوير بعض المشاهد الخاصة بالفيلم.