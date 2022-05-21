وزير الزراعة: مصر من الدول القليلة التي تستصلح الصحراء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 مايو 2022 10:27 مساءً - قال السيد القصير وزير الزراعة، أن الدولة المصرية من الدول القلائل التي تعمل على استصلاح الصحراء، معقبا:" بندفع المليارات عشان نقتحم الصحراء".

أضاف القصير خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج " آخر النهار"، المذاع عبر قناة “النهار”، أن منطقة مشروع مصر كانت صحراء منذ عدة سنوات، لافتا إلى أن 40 % من المشروع يتم زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية.

أوضح وزير الزراعة، أن الدولة المصرية من أكفاء الدول في استخدام المياه، ويتم توفير المياه للزراعة، عن طريق إعادة المعالجة أو الاعتماد على المياه الجوفية.

قال السيد القصير وزير الزراعة، أن مساحة مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي 2.2 مليون فدان وباكورة المشروع 350 ألف فدان رأيناها اليوم .

وأكد وزير الزراعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دائما يتابع المشروعات التى من شأنها توفير حياة كريمة للفلاحين والمزارعين، لافتا إلى أنه وجه بتحسين سلالات الماشية.