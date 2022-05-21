 إنشاء مصنع متكامل لتدوير المخلفات الزراعية بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشاد رئيس البنك - خلال تفقده ومحافظ الوادى الجديد اليوم السبت، مشروع تدوير المخلفات الزراعية بقرية الراشدة بمركز الداخلة - بفكرة المشروع للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، وتحويلها إلى مشتقات الأعلاف الحيوانية وسماد للأراضى الزراعية.

وأكد المحافظ - بحسب بيان أصدره اليوم - أنه جرى الاتفاق على دعم البنك؛ للتوسع فى المشروع بالشراكة مع المحافظة، لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج الأعلاف من المخلفات وتجهيزه بالآلات والمعدات اللازمة.