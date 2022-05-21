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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /699116/انتهاء-الشوط-الاول-بالتعادل-السلبي-بين-الأهلي-وإنبي

انتهى الشوط الأول بين الأهلي وإنبي بالتعادل السلبي، ضمن مؤجلات بطولة الدوري العام.

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وشهد الشوط الأهلي سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات الأمور، إلا أن الأهلي أهدر عدد من الفرص المحققة، ومنها الكرة التي أهدرها صلاح محسن بعد شبه انفراده بمرمى إنبي في الدقيقة 38.

تشكيل الأهلي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: كريم فؤاد، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول. الوسط: أحمد نبيل "كوكا"، محمد مجدي "أفشة". وسط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن. وفي الهجوم: محمد شريف. ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: علي لطفي، محمود متولي، محمود وحيد، محمد فخري، محمد خليفة، زياد طارق، بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، حسام حسن.

تشكيل إنبي

حارس المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: خالد رضا - إبراهيم يحيى - محمد حامد.

خط الوسط: علي فوزي - مصطفى دويدار – زياد كمال - مصطفى شكشك - صلاح ريكو - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: جون ايبوكا.

ترتيب الأهلي وإنبي

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، فيما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد24 نقطة جمعهم من 18 مباراة.