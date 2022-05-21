انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد 19 سنة.. أحمد حلمي يكشف تفاصيل عمل يجمعه بـ منى زكي وأمنيته الوحيدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /699115/بعد-19-سنة-أحمد-حلمي-يكشف-تفاصيل-عمل-يجمعه-بـ-منى-زكي-وأمنيته-الوحيدة

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم أحمد حلمي ومنى زكي

فيلم أحمد حلمي ومنى زكي

ينتظر الجمهور ومحبي الثنائي الشهير أحمد حلمي ومنى زكي، ليشاهدهما من جديد في عمل واحد بعد فيلمهما "سهر الليالي" الذي قدماه قبل 19 عاما، وتحدث الفنان لأول مرة عن هذا الأمر قائلًا: “في الفترة الماضية لم يعرض علينا عمل يستفزنا لتقديمه معا”.

وأضاف: “وأحيانا يكون دورها في العمل غير جيد، أو عمل لا أقدم شيئا من خلاله لكن هناك فيلم أنا كتبته من حوالي 10 سنين، وهي نفسها تعمل الفيلم دا وعاجبها، وشايفه مزيج بين كذا حاجة".

ويشار أن الفنان أحمد حلمي ينافس زوجته الفنانة منى زكي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2022 حيث يقدم حلمي فيلم “واحد تاني” بينما تقدم منى زكي فيلم “العنكبوت”.

تصريحات أحمد حلمي

وفي سياق آخر، كشف أحمد حلمي تمسكه بفكرة تقديم عمل درامي يتناول مسيرة الأديب الراحل نجيب محفوظ، معلقًا: “أمنية من أمنيات حياتي تقديم هذا العمل مع الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال.. تكلمنا مع السيدة الفاضلة ابنة نجيب محفوظ وكانت موافقة، لكن معرفش وقفنا في أي نقطة بالضبط”.

ومن جانبه الإعلامي خيري رمضان كان قد كشف تفاصيل ووجود جلسات عمل بين عبد الرحيم كمال وأحمد حلمي لتقديم عمل يقدم من خلاله شخصية الأديب العالمي نجيب محفوظ وكان ذلك في شهر يناير الماضي.

ويشار أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تداولت أنباء وتصريحات لـ هدى نجيب محفوظ ابنة الأديب الراحل حول عدم وجود مفاوضات لتقديم قصة حياة والدها في عمل فني.

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ويضم فيلم واحد تاني آخر أفلام الفنان أحمد حلمي، عدد من النجوم وهم روبي وسيد رجب ونسرين أمين وعمرو عبد الجليل ونور إيهاب وعمرو وهبة ومحمد التاجي وأحمد مالك وآخرين والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.