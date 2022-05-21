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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /699114/المصريين-الأحرار-مشروع-مستقبل-مصر-يحفظ-منظومة-الأمن-الغذائي-ويحقق-الاكتفاء-الذاتي

ثمن حزب “المصريين الأحرار” برئاسة الدكتور عصام خليل، جهود القيادة السياسية والحكومة الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ويهدف حفظ منظومة الأمن الغذائي وذلك يتجلى في خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنها افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي.

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اهتمام الرئيس بالحوارالوطني يدعو الحضور أمام مسؤولية الطرح البناء ورؤية جادة وهادفة

وقال الحزب في بيان له، إن ذلك المشروع متعدد المحاور والأهداف فإنه قائم على أحدث الأساليب الزراعية والري بالطرق الحديثة مما يساهم في ترشيد استخدام المياه، ويسهم بصورة ضخمة في زيادة الإنتاجية للسلع الهامة،إضافة للتكامل الذي سيكون مع المنطقة الصناعية في ضوء وجود بنية تحتية قوية.

وأضاف، أن مستقبل مصر أسماء معبر عن مشروع دشّن وسط أجواء من الأزمات العالمية الراهنة يعاني أبعادها أعتى الدول، وبلادنا ما زالت صامدة وسط الرياح العاصف، فإننا بصدد مشروع يوفر العديد من فرص العمل ويحد من حجم الواردات من السلع الهامة والتي تصل نحو 8 مليارات دولار لتوفير (الفول الصويا والقمح والذرة)، مما يساعد على إدخارعملات أجنبية، ويفتح آفاقا مستقبلية لإنشاء واستحداث تجمعات عمرانية وسكنية.

ويرى «المصريين الأحرار» أن ترابط المشروعات القومية وأوجه الإنفاق والتعامل وفق دراسات ممنهجة واستراتيجية تخلق نوعًا من التكاملية لتحقق أفضل صورة للنجاح، ويرجع الفضل لله أولا واهتمام القيادة السياسية بأن يكون التخطيط وترتيب الأولويات والتنفيذ هادفًا ومتناغما بهدف تحقيق اكتفاء الدولة، رغم كافة التحديات والصعاب من استهداف ومكايد تحاك من كل فج وصوب.

ونؤكد أن فضل الله على بلادنا عظيمًا سياج الحماية والسلامة والثبات رغم المحن والأزمات، وَحَقًّا من لَا يَشْكُرُ اَللَّه مَنْ لَا يَشْكُرُ اَلنَّاس، ونشكر الله على عظيم عطائه ونوجه رسالة شكر واعتزاز وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الرؤية السباقة وحامل أمانة البلاد والعامل على تحقيق مصلحة المواطن أولاً دون اعتبارات أخرى.

وتابع الحزب: «أن الرئيس مهتم بالحوار الوطني وخصص جزءا من كلمته في افتتاح المشروع الضخم، حتى يُعَبِّر عن سعادته بالحراك، وبروح القائد يؤكد انتظاره والحكومة أيضا الاستماع للرؤى الجادة والأطروحات الهادفة المبنية على دراسات، مُنَوِّهًا أن كل البيانات متوافرة بالمواقع الرسمية ومتاحة للاطلاع من الجميع حتى يكون أعمال الملفات المزمع طرحها في إطار وسياق صائب».

ويرى حزب «المصريين الأحرار» أن فرصة الحوار الوطني ذهبية وتحظى اهتماما بالغا للقيادة السياسية مما يلزم جموع المدعوين إعداد رؤية حقيقة وبناءة تضيف للوطن وتكون قائمة على أرضية غايتها وعنوانها خدمة مصر وتطويرها والإسهام في الجمهورية الجديدة بصورة حقيقة بعيدًا عن الأغراض الشخصية ولا مجال للشعارات الفضفاضة فارغة المعنى والمحتوى، ولو هناك نقد بناء يطرح أفكارا ودراسات وحلولا جادة ستكون ثراء للحوار.

وأخيرًا يدعو حزب «المصريين الأحرار» جموع المواطنين والساسة للمشاركة في الحوار الوطني الهادف، والتصدي بقلوب مصر الحامية لكل أبواق الأعداء والمرتزقة من المروجين للأكاذيب بهدف النيل من استقرار وسلامة الوطن، وعلينا جميعًا أن نكون صفا واحدا مع القيادة السياسية لخدمة الوطن الحبيب.