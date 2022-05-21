وكيل دفاع النواب لـ دوت الخليج: مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى يدعم جهود الأمن الغذائى

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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /699113/وكيل-دفاع-النواب-لـ-تحيا-مصر-مشروع-مستقبل-مصر-للإنتاج-الزراعى-يدعم-جهود-الأمن-الغذائى

قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ماشاهدناه اليوم فى افتتاح الرئيس السيسي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ليس وليد الأزمه العالمية، التى طالت العالم كله بمافيها الدول العظمى والكبرى، مضيفا إلي أن هذا المشروح كان ضمن خطه معده مسبقه منذ تولى الرئيس ولكن الأعلان عنها جاء للرد على المشكيين على طول الخط وهدفهم الأوحد هو أحباط الروح المعنويه للمصريين واستغلالا للوقت الراهن.

دوت الخليج

وكيل دفاع النواب لتحيا مصر: مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى كان ضمن خطه معده مسبقه منذ تولى الرئيس السيسي

وأضاف “المصري” في تصريحات خاصه لـ دوت الخليج، أن مشروع “مستقبل مصر” ليست رد فعل للأزمة الاقتصاديه العالمية وانما تنفيذا لاستراتيجيه الدوله الراميه الى تحقيق الأكتفاء الذاتى من السلع الضروريه، ولكن يبدوا أن هناك اناس لاترى والتشاءم منهج حياه لهم، مشيرا الي ان كلمه الرئيس السيسي للشعب المصري جاءت نابعه من القلب بها شجون ودعوه للشعب للتكاتف والتفاءل وبنظره فاحصه نجد أن العالم كله يعانى معاناه لم يسبق لها مثيل لظروف خارجه عن ارادة الشعوب، مؤكد علي انة نجد داخل الدولة المصرية جميع السلع وتعايش الناس مع الأزمه فحال المصريين افضل من دول كثيره بالنسبه للاثار المترتبه على تلك الأزمه .

وأكد “وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب” علي أن الدوله بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعاملت منذ بدء الأزمه بكامل طاقتها وقد نجحت فى ذالك برغم ضبابية المشككين، واراهن على وعى الشعب المصرى وادعوه للوقوف خلف قيادته السياسيه حيث لم نصل الى المستهدف ولكن نسير على الطريق وفق خطط مدروسه وهناك حكومه تتعامل بفقه ادارة الأزمات،وذلك نجاح حيث كانت الدوله بسياسة رد فعل الأزمة وليس استباق للازمة.