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القاهرة في السبت 21 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /699111/بـ-ملوك-اللعبة-دي-كارول-سماحة-مفاجأة-بطولة-العالم-للأسكواش

تطرح المطربة اللبنانية كارول سماحة قريبًا أغنية جديدة تحمل اسم “ملوك اللعبة دي” والتي تستعد لتسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية ملوك اللعبة دي

أغنية ملوك اللعبة دي كارول سماحة

تأتي أغنية ملوك اللعبة دي للفنانة اللبنانية كارول سماحة ضمن احتفالية بطولة العالم للأسكواش، والأغنية من كلمات أحمد حسن حسن راؤول، وألحان محمد يحيى، والتوزيع لـ سليمان دميان.

ومن جانبه أعلن الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، طرح أغنية كارول سماحة الجديدة والتي تحمل اسم ملوك اللعبة دي التي تعد من كلماته”.

وكتب الشاعر أحمد حسن راؤول عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بسم الله .. غدا، احنا ملوك اللعبة دي، أغنية احتفالية بطولة العالم للاسكواش”.

وأضاف: “غناء : كارول سماحة، كلماتي: أحمد حسن، راؤول، ألحان: محمد يحيتوزيع: سليمان دميان"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت متحمسة للأغنية الجديدة.

بطولة العالم للاسكواش 2022

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة كارول سماحة كانت أغنية بعنوان "يا شباب يابنات"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وحقق الفيديو كليب الخاص بالأغنية نجاحا كبيرًا منذ طرحه على المنصات الموسيقية، وتقول كلمات الأغنية: “أنا عندي اثنين صحابي على قلبي غاليين”.

“الأول بعده عزابي راكض وراء الحلوين.. والثاني مجوز يا اللي حبها قلبه من سنين.. واللي جمعهن إنّه تنياتن كذابين”.

ومن ناحية أخرى كانت قد انتهت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم للأسكواش لمحترفي الرجال والسيدات أمس الجمعة، بعد أن شهدت مباريات نارية بين كبار اللاعبين المشاركين.

وتمكن المصنفان الأولان عالميًا النيوزيلندي بول كول بالإضافة إلى المصرية نوران جوهر من التأهل، بجانب صعود بطلي العالم على فرج ونور الشربيني للحفاظ على لقب العالم.

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ويشار أن لاعبو ولاعبات مصر يستمرون في التواجد بقوة في البطولة حيث يشارك 6 لاعبين ولاعبات في مباريات الدور نصف النهائي، وذلك الأمر يؤكد سيطرة المصريين على ألقاب رياضة الأسكواش.