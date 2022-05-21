انت الان تتابع تفاصيل خبر يسري المغازي: افتتاح السيسي لمشروع “مستقبل مصر” خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 21 مايو 2022 09:51 مساءً - محمد السيد - /699106/يسري-المغازي-افتتاح-السيسي-لمشروع-مستقبل-مصر-خطوة-مهمة-نحو-تعزيز-الأمن-الغذائي

وصف النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، قيام الرئيس السيسي بافتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي العملاق، بأنه خطوة هائلة نحو المستقبل، وتعزيز الأمن الغذائي للوطن، مشيرا إلى أن حجم النمو السكاني لا يناسب حجم النمو في قطاع الزراعة، لذلك جاءت الحاجة الماسة لمثل هذه المشاريع الزراعية العملاقة للنهوض بالوطن، وتعزيز قوته الاقتصادية وأمنه الغذائي.

دوت الخليج

يسري المغازي: افتتاح السيسي لمشروع “مستقبل مصر” خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي

وقال المغازي، في تصريحات له اليوم، إن الهدف الرئيسي لمشروع مستقبل مصر الزراعي والدلتا الجديدة وهو القريب من أسواق القاهرة والجيزة وغيرها، هو توفير المنتج الزراعي المطلوب وتقليل فاتورة الاستيراد، منوها بوقوف الدولة وراء المشروع رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وتأكيد الرئيس السيسي أن استصلاح مليون فدان، يتكلف نحو 250 مليار جنيه وهو مبلغ هائل.

وأكد رئيس عربية البرلمان، على أن مثل هذه المشارع الزراعية العظيمة التي يخوضها الرئيس السيسي، لم تكن مدرجة على خطة الدولة من قبل رغم تضاعف النمو السكاني والزيادة السكانية المضطردة وزيادة حاجاتهم، بما يؤكد على النظرة المستقبلية للرئيس السيسي وقيادته للوطن.

وشدد النائب يسري المغازي، على أن هناك مشاريع زراعية ممتدة، وخطط للتوسع الأفقي والرأسي وعمل ليل نهار من أجل النهوض بقطاع الزراعة في الوطن.